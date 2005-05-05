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Судьи
Главный судья:
Станислав Сухина (Малаховка, Московская область)
Помощники:
Сухина

Зенит - Торпедо

05.05.2005, Четверг, 18:30 мск Санкт-Петербург, стадион Петровский Россия. Премьер-лига, 8 тур Зенит - Торпедо
Россия. Премьер-лига 2004
23 тур
20 сентября, понедельник 00:00 Зенит 3:1 Торпедо
8 тур
25 апреля, воскресенье 00:00 Торпедо 3:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2003
20 тур
8 августа, пятница 00:00 Торпедо 1:2 Зенит
9 тур
17 мая, суббота 00:00 Зенит 1:0 Торпедо
Россия. Премьер-лига 2002
23 тур
10 сентября, вторник 00:00 Торпедо 1:1 Зенит
4 тур
23 марта, суббота 00:00 Зенит 2:2 Торпедо
Чемпионат России 2001
22 тур
18 августа, суббота 00:00 Торпедо 3:2 Зенит
8 тур
5 мая, суббота 00:00 Зенит 0:3 Торпедо
Чемпионат России 2000
21 тур
13 августа, воскресенье 00:00 Зенит 2:1 Торпедо
7 тур
7 мая, воскресенье 00:00 Торпедо 1:1 Зенит
Чемпионат России 1999
22 тур
28 августа, суббота 00:00 Торпедо 1:0 Зенит
8 тур
22 мая, суббота 00:00 Зенит 0:0 Торпедо
Чемпионат России 1998
18 тур
29 июля, среда 00:00 Торпедо 1:3 Зенит
3 тур
11 апреля, суббота 00:00 Зенит 1:1 Торпедо
Чемпионат России 1997
24 тур
23 августа, суббота 00:00 Зенит 3:2 Торпедо
7 тур
23 апреля, среда 00:00 Торпедо 1:2 Зенит
Чемпионат России 1996
20 тур
31 июля, среда 00:00 Торпедо 2:1 Зенит
2 тур
9 марта, суббота 00:00 Зенит 0:0 Торпедо
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 18 тур
1 августа, суббота 00:00 Торпедо 1:2 Зенит
Первый этап, 10 тур
17 мая, воскресенье 00:00 Зенит 2:3 Торпедо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 18 8 4 48:20 +28 62
2. Спартак М 30 16 8 6 47:26 +21 56
3. Локомотив 30 14 14 2 41:18 +23 56
4. Рубин 30 14 9 7 45:31 +14 51
5. Москва 30 14 8 8 36:26 +10 50
6. Зенит 30 13 10 7 45:26 +19 49
7. Торпедо М 30 12 9 9 37:33 +4 45
8. Динамо М 30 12 2 16 36:46 -10 38
9. Шинник 30 9 11 10 26:31 -5 38
10. Томь 30 9 10 11 28:33 -5 37
11. Сатурн 30 8 9 13 23:25 -2 33
12. Амкар-Пермь 30 7 12 11 25:36 -11 33
13. Ростов 30 8 7 15 26:41 -15 31
14. Крылья Советов 30 7 8 15 29:44 -15 29
15. Алания 30 5 8 17 27:53 -26 23
16. Ахмат 30 5 5 20 20:50 -30 14
* - Ахмат: снято 6
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