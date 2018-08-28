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Осер - Шатору

28.08.2018, Вторник, 21:00 мск Осер, стадион Аббе-Дешамп Франция. Кубок лиги, 1/32 финала Осер - Шатору
Франция. Кубок (2011/2012)
1/16 финала
21 января, суббота 22:00 Осер 1:2 Шатору
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