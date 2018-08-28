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Нанси - Орлеан

28.08.2018, Вторник, 21:00 мск Нанси, стадион Марсель Пико Франция. Кубок лиги, 1/32 финала Нанси - Орлеан
Франция. Кубок лиги (2017/2018)
1/32 финала
22 августа, вторник 21:00 Нанси 2:2
(4:2)п		 Орлеан
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