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Вест Бромвич - Мэнсфилд Таун

28.08.2018, Вторник, 22:00 мск Вест Бромвич, стадион Хоуторнс Англия. Кубок лиги, 1/32 финала Вест Бромвич - Мэнсфилд Таун
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