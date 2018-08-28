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Шеффилд Уэнсдэй - Вулверхэмптон

28.08.2018, Вторник, 21:45 мск Шеффилд, стадион Хиллсбро Англия. Кубок лиги, 1/32 финала Шеффилд Уэнсдэй - Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип (2017/2018)
45 тур
28 апреля, суббота 17:00 Вулверхэмптон 0:0 Шеффилд Уэнсдэй
22 тур
15 декабря, пятница 22:45 Шеффилд Уэнсдэй 0:1 Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип (2016/2017)
25 тур
2 января, понедельник 18:00 Шеффилд Уэнсдэй 0:0 Вулверхэмптон
18 тур
26 ноября, суббота 18:00 Вулверхэмптон 0:2 Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Чемпионшип (2015/2016)
46 тур
7 мая, суббота 14:30 Вулверхэмптон 2:1 Шеффилд Уэнсдэй
22 тур
20 декабря, воскресенье 17:00 Шеффилд Уэнсдэй 4:1 Вулверхэмптон
Англия. Чемпион-Лига (2014/2015)
38 тур
17 марта, вторник 22:45 Вулверхэмптон 3:0 Шеффилд Уэнсдэй
21 тур
13 декабря, суббота 18:00 Шеффилд Уэнсдэй 0:1 Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип (2012/2013)
28 тур
19 января, суббота 19:00 Шеффилд Уэнсдэй 0:0 Вулверхэмптон
8 тур
29 сентября, суббота 18:00 Вулверхэмптон 1:0 Шеффилд Уэнсдэй
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