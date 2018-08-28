Шеффилд Уэнсдэй - Вулверхэмптон

|45 тур
|28 апреля, суббота
|17:00
|Вулверхэмптон
|0:0
|Шеффилд Уэнсдэй
|22 тур
|15 декабря, пятница
|22:45
|Шеффилд Уэнсдэй
|0:1
|Вулверхэмптон
|45 тур
|28 апреля, суббота
|17:00
|Вулверхэмптон
|0:0
|Шеффилд Уэнсдэй
|22 тур
|15 декабря, пятница
|22:45
|Шеффилд Уэнсдэй
|0:1
|Вулверхэмптон
|25 тур
|2 января, понедельник
|18:00
|Шеффилд Уэнсдэй
|0:0
|Вулверхэмптон
|18 тур
|26 ноября, суббота
|18:00
|Вулверхэмптон
|0:2
|Шеффилд Уэнсдэй
|46 тур
|7 мая, суббота
|14:30
|Вулверхэмптон
|2:1
|Шеффилд Уэнсдэй
|22 тур
|20 декабря, воскресенье
|17:00
|Шеффилд Уэнсдэй
|4:1
|Вулверхэмптон
|38 тур
|17 марта, вторник
|22:45
|Вулверхэмптон
|3:0
|Шеффилд Уэнсдэй
|21 тур
|13 декабря, суббота
|18:00
|Шеффилд Уэнсдэй
|0:1
|Вулверхэмптон
|28 тур
|19 января, суббота
|19:00
|Шеффилд Уэнсдэй
|0:0
|Вулверхэмптон
|8 тур
|29 сентября, суббота
|18:00
|Вулверхэмптон
|1:0
|Шеффилд Уэнсдэй