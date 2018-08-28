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Халл Сити - Дерби Каунти

28.08.2018, Вторник, 21:45 мск Кингстон-апон-Халл, стадион Кингстон Коммуникейшн Стэдиум Англия. Кубок лиги, 1/32 финала Халл Сити - Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип (2017/2018)
24 тур
26 декабря, вторник 18:00 Халл Сити 0:0 Дерби Каунти
6 тур
8 сентября, пятница 21:45 Дерби Каунти 5:0 Халл Сити
Англия. Чемпионшип (2015/2016)
Плей-офф, 1/2 финала
ответный матч		 17 мая, вторник 21:45 Халл Сити 0:2 Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип (2015/2016)
Плей-офф, 1/2 финала
первый матч		 14 мая, суббота 14:30 Дерби Каунти 0:3 Халл Сити
Англия. Чемпионшип (2015/2016)
40 тур
5 апреля, вторник 21:45 Дерби Каунти 4:0 Халл Сити
18 тур
27 ноября, пятница 22:45 Халл Сити 0:2 Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип (2012/2013)
29 тур
12 февраля, вторник 23:45 Халл Сити 2:1 Дерби Каунти
23 тур
21 декабря, пятница 23:45 Дерби Каунти 1:2 Халл Сити
Англия. Чемпионшип (2011/2012)
25 тур
2 января, понедельник 19:00 Халл Сити 0:1 Дерби Каунти
17 тур
19 ноября, суббота 19:00 Дерби Каунти 0:2 Халл Сити
Англия. Чемпионшип (2010/2011)
33 тур
22 февраля, вторник 22:45 Дерби Каунти 0:1 Халл Сити
6 тур
14 сентября, вторник 22:45 Халл Сити 2:0 Дерби Каунти
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