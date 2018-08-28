Халл Сити - Дерби Каунти

|24 тур
|26 декабря, вторник
|18:00
|Халл Сити
|0:0
|Дерби Каунти
|6 тур
|8 сентября, пятница
|21:45
|Дерби Каунти
|5:0
|Халл Сити
|24 тур
|26 декабря, вторник
|18:00
|Халл Сити
|0:0
|Дерби Каунти
|6 тур
|8 сентября, пятница
|21:45
|Дерби Каунти
|5:0
|Халл Сити
|Плей-офф, 1/2 финала
ответный матч
|17 мая, вторник
|21:45
|Халл Сити
|0:2
|Дерби Каунти
|Плей-офф, 1/2 финала
первый матч
|14 мая, суббота
|14:30
|Дерби Каунти
|0:3
|Халл Сити
|40 тур
|5 апреля, вторник
|21:45
|Дерби Каунти
|4:0
|Халл Сити
|18 тур
|27 ноября, пятница
|22:45
|Халл Сити
|0:2
|Дерби Каунти
|29 тур
|12 февраля, вторник
|23:45
|Халл Сити
|2:1
|Дерби Каунти
|23 тур
|21 декабря, пятница
|23:45
|Дерби Каунти
|1:2
|Халл Сити
|25 тур
|2 января, понедельник
|19:00
|Халл Сити
|0:1
|Дерби Каунти
|17 тур
|19 ноября, суббота
|19:00
|Дерби Каунти
|0:2
|Халл Сити
|33 тур
|22 февраля, вторник
|22:45
|Дерби Каунти
|0:1
|Халл Сити
|6 тур
|14 сентября, вторник
|22:45
|Халл Сити
|2:0
|Дерби Каунти