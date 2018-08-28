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Фулхэм - Эксетер Сити

28.08.2018, Вторник, 21:45 мск Лондон, стадион Крэвен Коттедж Англия. Кубок лиги, 1/32 финала Фулхэм - Эксетер Сити
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