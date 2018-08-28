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Донкастер Роверс - Блэкпул

28.08.2018, Вторник, 21:45 мск Донкастер, стадион Кипмоат Стэдиум Англия. Кубок лиги, 1/32 финала Донкастер Роверс - Блэкпул
Англия. Чемпионшип (2013/2014)
27 тур
25 января, суббота 19:00 Блэкпул 1:1 Донкастер Роверс
1 тур
3 августа, суббота 18:00 Донкастер Роверс 1:3 Блэкпул
Англия. Чемпионшип (2011/2012)
31 тур
14 февраля, вторник 23:45 Донкастер Роверс 1:3 Блэкпул
12 тур
18 октября, вторник 23:00 Блэкпул 2:1 Донкастер Роверс
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига (2009/2010)
42 тур
5 апреля, понедельник 18:00 Блэкпул 2:0 Донкастер Роверс
15 тур
31 октября, суббота 18:00 Донкастер Роверс 3:3 Блэкпул
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