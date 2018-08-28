Донкастер Роверс - Блэкпул

|27 тур
|25 января, суббота
|19:00
|Блэкпул
|1:1
|Донкастер Роверс
|1 тур
|3 августа, суббота
|18:00
|Донкастер Роверс
|1:3
|Блэкпул
|27 тур
|25 января, суббота
|19:00
|Блэкпул
|1:1
|Донкастер Роверс
|1 тур
|3 августа, суббота
|18:00
|Донкастер Роверс
|1:3
|Блэкпул
|31 тур
|14 февраля, вторник
|23:45
|Донкастер Роверс
|1:3
|Блэкпул
|12 тур
|18 октября, вторник
|23:00
|Блэкпул
|2:1
|Донкастер Роверс
|42 тур
|5 апреля, понедельник
|18:00
|Блэкпул
|2:0
|Донкастер Роверс
|15 тур
|31 октября, суббота
|18:00
|Донкастер Роверс
|3:3
|Блэкпул