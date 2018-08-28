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Блэкберн - Линкольн

28.08.2018, Вторник, 21:45 мск Блэкберн, стадион Ивуд Парк Англия. Кубок лиги, 1/32 финала Блэкберн - Линкольн
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