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Мидтьюлланд - Рандерс

26.08.2018, Воскресенье, 21:00 мск Хернинг, стадион МКХ Арена Дания. Суперлига, 7 тур Мидтьюлланд - Рандерс
Дания. Суперлига (2017/2018)
19 тур
11 декабря, понедельник 21:00 Рандерс 0:4 Мидтьюлланд
3 тур
30 июля, воскресенье 15:00 Мидтьюлланд 2:1 Рандерс
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа A
Финал
1 июня, четверг 21:00 Мидтьюлланд 3:0 Рандерс
Дания. Суперлига (2016/2017)
23 тур
24 февраля, пятница 22:15 Рандерс 0:2 Мидтьюлланд
1 тур
18 июля, понедельник 20:00 Мидтьюлланд 2:2 Рандерс
Дания. Суперлига (2015/2016)
31 тур
22 мая, воскресенье 14:00 Рандерс 1:2 Мидтьюлланд
12 тур
16 октября, пятница 19:00 Мидтьюлланд 2:1 Рандерс
10 тур
27 сентября, воскресенье 17:00 Рандерс 0:2 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2014/2015)
27 тур
4 мая, понедельник 20:00 Мидтьюлланд 5:2 Рандерс
21 тур
13 марта, пятница 20:30 Рандерс 1:2 Мидтьюлланд
3 тур
4 августа, понедельник 21:00 Мидтьюлланд 3:1 Рандерс
Дания. Суперлига (2013/2014)
24 тур
30 марта, воскресенье 16:00 Рандерс 0:3 Мидтьюлланд
12 тур
19 октября, суббота 19:00 Мидтьюлланд 1:1 Рандерс
4 тур
11 августа, воскресенье 17:00 Рандерс 1:3 Мидтьюлланд
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
31 тур
12 мая, воскресенье 16:00 Мидтьюлланд 3:0 Рандерс
12 тур
7 октября, воскресенье 17:00 Рандерс 2:1 Мидтьюлланд
4 тур
5 августа, воскресенье 19:00 Мидтьюлланд 2:1 Рандерс
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
32 тур
25 мая, среда 00:00 Мидтьюлланд 2:2 Рандерс
12 тур
18 октября, понедельник 21:00 Рандерс 1:1 Мидтьюлланд
8 тур
13 сентября, понедельник 21:00 Мидтьюлланд 1:1 Рандерс
Чемпионат Дании (2009/2010)
29 тур
26 апреля, понедельник 21:00 Рандерс 2:0 Мидтьюлланд
15 тур
8 ноября, воскресенье 16:00 Мидтьюлланд 2:1 Рандерс
4 тур
9 августа, воскресенье 14:00 Мидтьюлланд 4:1 Рандерс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 26 19 4 3 65:23 +42 61
2. Мидтьюлланд 26 18 6 2 62:26 +36 60
3. Оденсе 26 12 6 8 35:31 +4 42
4. Брондбю 26 11 6 9 44:39 +5 39
5. Эсбьерг 26 11 5 10 32:35 -3 38
6. Нордшелланд 26 9 9 8 42:39 +3 36
7. Ольборг 26 9 9 8 38:35 +3 36
8. Рандерс 26 9 7 10 29:34 -5 34
9. Орхус 26 7 10 9 31:34 -3 31
10. Хорсенс 26 8 7 11 31:45 -14 31
11. Сендерийск 26 7 7 12 30:37 -7 28
12. Хобро 26 5 6 15 22:45 -23 21
13. Вендсюссель 26 4 8 14 23:41 -18 20
14. Вайле 26 4 8 14 22:42 -20 20
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