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Копенгаген - Сендерийск

26.08.2018, Воскресенье, 19:00 мск Копенгаген, стадион Паркен Дания. Суперлига, 7 тур Копенгаген - Сендерийск
Дания. Суперлига (2017/2018)
16 тур
19 ноября, воскресенье 18:00 Сендерийск 3:0 Копенгаген
6 тур
19 августа, суббота 19:00 Копенгаген 3:2 Сендерийск
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа 1
10 тур
28 мая, воскресенье 17:00 Копенгаген 2:0 Сендерийск
1 тур
3 апреля, понедельник 20:00 Сендерийск 1:2 Копенгаген
Дания. Суперлига (2016/2017)
16 тур
6 ноября, воскресенье 20:00 Копенгаген 4:0 Сендерийск
4 тур
7 августа, воскресенье 17:00 Сендерийск 1:1 Копенгаген
Дания. Суперлига (2015/2016)
23 тур
3 апреля, воскресенье 17:00 Копенгаген 1:0 Сендерийск
13 тур
25 октября, воскресенье 18:00 Сендерийск 1:2 Копенгаген
3 тур
2 августа, воскресенье 17:00 Сендерийск 1:3 Копенгаген
Дания. Суперлига (2014/2015)
32 тур
31 мая, воскресенье 17:00 Сендерийск 1:2 Копенгаген
13 тур
2 ноября, воскресенье 19:00 Копенгаген 1:1 Сендерийск
9 тур
27 сентября, суббота 17:00 Сендерийск 1:1 Копенгаген
Дания. Суперлига (2013/2014)
25 тур
6 апреля, воскресенье 19:00 Копенгаген 2:0 Сендерийск
22 тур
14 марта, пятница 21:30 Сендерийск 0:0 Копенгаген
11 тур
6 октября, воскресенье 19:00 Копенгаген 2:1 Сендерийск
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
33 тур
20 мая, понедельник 19:00 Копенгаген 1:1 Сендерийск
18 тур
25 ноября, воскресенье 20:00 Сендерийск 1:2 Копенгаген
2 тур
22 июля, воскресенье 19:00 Сендерийск 1:1 Копенгаген
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
31 тур
13 мая, воскресенье 18:00 Сендерийск 2:2 Копенгаген
20 тур
11 марта, воскресенье 19:00 Копенгаген 2:0 Сендерийск
1 тур
17 июля, воскресенье 18:00 Сендерийск 0:2 Копенгаген
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
28 тур
1 мая, воскресенье 18:00 Копенгаген 3:0 Сендерийск
16 тур
14 ноября, воскресенье 18:00 Сендерийск 3:3 Копенгаген
1 тур
18 июля, воскресенье 20:00 Сендерийск 1:3 Копенгаген
Чемпионат Дании (2009/2010)
33 тур
16 мая, воскресенье 17:00 Копенгаген 3:1 Сендерийск
21 тур
21 марта, воскресенье 20:00 Сендерийск 0:2 Копенгаген
4 тур
9 августа, воскресенье 18:00 Сендерийск 0:1 Копенгаген
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 26 19 4 3 65:23 +42 61
2. Мидтьюлланд 26 18 6 2 62:26 +36 60
3. Оденсе 26 12 6 8 35:31 +4 42
4. Брондбю 26 11 6 9 44:39 +5 39
5. Эсбьерг 26 11 5 10 32:35 -3 38
6. Нордшелланд 26 9 9 8 42:39 +3 36
7. Ольборг 26 9 9 8 38:35 +3 36
8. Рандерс 26 9 7 10 29:34 -5 34
9. Орхус 26 7 10 9 31:34 -3 31
10. Хорсенс 26 8 7 11 31:45 -14 31
11. Сендерийск 26 7 7 12 30:37 -7 28
12. Хобро 26 5 6 15 22:45 -23 21
13. Вендсюссель 26 4 8 14 23:41 -18 20
14. Вайле 26 4 8 14 22:42 -20 20
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