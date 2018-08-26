Торпедо Вл - Муром

|23 тур
|11 мая, пятница
|18:00
|Торпедо Вл
|0:0
|Муром
|11 тур
|30 сентября, суббота
|15:00
|Муром
|1:1
|Торпедо Вл
|23 тур
|11 мая, пятница
|18:00
|Торпедо Вл
|0:0
|Муром
|11 тур
|30 сентября, суббота
|15:00
|Муром
|1:1
|Торпедо Вл
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Текстильщик Ив
|24
|17
|4
|3
|42:20
|+22
|55
|2.
|Казанка
|24
|16
|4
|4
|53:27
|+26
|52
|3.
|Велес
|24
|15
|4
|5
|44:18
|+26
|49
|4.
|Олимп-Долгопрудный
|24
|12
|4
|8
|43:21
|+22
|40
|5.
|Ленинградец
|24
|11
|4
|9
|32:28
|+4
|37
|6.
|Муром
|24
|10
|6
|8
|39:37
|+2
|36
|7.
|Знамя Труда
|24
|10
|4
|10
|29:27
|+2
|34
|8.
|Торпедо Вл
|24
|9
|6
|9
|31:27
|+4
|33
|9.
|Псков-747
|24
|9
|2
|13
|34:42
|-8
|29
|10.
|Луки-Энергия
|24
|8
|5
|11
|22:24
|-2
|29
|11.
|Коломна
|24
|6
|3
|15
|26:56
|-30
|21
|12.
|ЦРФСО
|24
|4
|2
|18
|16:59
|-43
|14
|13.
|Чертаново (мол)
|24
|3
|4
|17
|26:51
|-25
|13