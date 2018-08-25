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Псков-747 - Коломна

25.08.2018, Суббота, 14:00 мск Псков, стадион 747 Россия. ПФЛ. Зона Запад, 6 тур Псков-747 - Коломна
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2017/2018)
23 тур
11 мая, пятница 17:30 Коломна 1:0 Псков-747
11 тур
30 сентября, суббота 15:00 Псков-747 1:0 Коломна
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017)
26 тур
4 июня, воскресенье 18:00 Псков-747 2:0 Коломна
1 тур
20 июля, среда 18:00 Коломна 2:2 Псков-747
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016)
25 тур
5 мая, четверг 18:30 Псков-747 2:1 Коломна
11 тур
27 сентября, воскресенье 16:00 Коломна 0:3 Псков-747
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015)
17 тур
23 октября, четверг 15:30 Коломна 0:4 Псков-747
3 тур
25 июля, пятница 18:30 Псков-747 4:1 Коломна
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014)
27 тур
28 апреля, понедельник 18:00 Коломна 1:1 Псков-747
9 тур
25 августа, воскресенье 18:30 Псков-747 1:0 Коломна
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Текстильщик Ив 24 17 4 3 42:20 +22 55
2. Казанка 24 16 4 4 53:27 +26 52
3. Велес 24 15 4 5 44:18 +26 49
4. Олимп-Долгопрудный 24 12 4 8 43:21 +22 40
5. Ленинградец 24 11 4 9 32:28 +4 37
6. Муром 24 10 6 8 39:37 +2 36
7. Знамя Труда 24 10 4 10 29:27 +2 34
8. Торпедо Вл 24 9 6 9 31:27 +4 33
9. Псков-747 24 9 2 13 34:42 -8 29
10. Луки-Энергия 24 8 5 11 22:24 -2 29
11. Коломна 24 6 3 15 26:56 -30 21
12. ЦРФСО 24 4 2 18 16:59 -43 14
13. Чертаново (мол) 24 3 4 17 26:51 -25 13
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