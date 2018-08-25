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Янг Бойз - Ксамакс

25.08.2018, Суббота, 20:00 мск Берн, стадион Стад де Суисс Ванкдорф Швейцария. Суперлига, 5 тур Янг Бойз - Ксамакс
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
13 тур
27 октября, четверг 21:45 Ксамакс 0:0 Янг Бойз
9 тур
21 сентября, среда 21:45 Янг Бойз 4:1 Ксамакс
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
35 тур
22 мая, воскресенье 18:00 Ксамакс 1:2 Янг Бойз
22 тур
27 февраля, воскресенье 18:00 Янг Бойз 3:2 Ксамакс
14 тур
7 ноября, воскресенье 18:00 Ксамакс 2:4 Янг Бойз
5 тур
14 августа, суббота 19:45 Янг Бойз 0:1 Ксамакс
Чемпионат Швейцарии (2009/2010)
32 тур
25 апреля, воскресенье 18:00 Янг Бойз 4:1 Ксамакс
23 тур
7 марта, воскресенье 18:00 Ксамакс 1:0 Янг Бойз
18 тур
6 декабря, воскресенье 18:00 Янг Бойз 1:0 Ксамакс
9 тур
13 сентября, воскресенье 18:00 Ксамакс 3:0 Янг Бойз
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Янг Бойз 36 29 4 3 99:36 +63 91
2. Базель 36 20 11 5 71:46 +25 71
3. Лугано 36 10 16 10 50:49 +1 46
4. Тун 36 12 10 14 57:58 -1 46
5. Санкт-Галлен 36 13 7 16 49:58 -9 46
6. Цюрих 36 11 11 14 43:52 -9 44
7. Люцерн 35 13 4 18 52:61 -9 43
8. Сьон 35 11 7 17 47:55 -8 40
9. Ксамакс 36 9 10 17 44:65 -21 37
10. Грассхоппер 34 5 10 19 32:64 -32 25
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