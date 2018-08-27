Морейренcе - Белененсеш

|27 тур
|18 марта, воскресенье
|19:00
|Морейренcе
|2:1
|Белененсеш
|10 тур
|28 октября, суббота
|20:15
|Белененсеш
|3:0
|Морейренcе
|27 тур
|18 марта, воскресенье
|19:00
|Морейренcе
|2:1
|Белененсеш
|10 тур
|28 октября, суббота
|20:15
|Белененсеш
|3:0
|Морейренcе
|33 тур
|12 мая, пятница
|22:30
|Белененсеш
|1:1
|Морейренcе
|16 тур
|9 января, понедельник
|23:00
|Морейренcе
|1:0
|Белененсеш
|22 тур
|13 февраля, суббота
|19:15
|Морейренcе
|2:3
|Белененсеш
|5 тур
|21 сентября, понедельник
|20:00
|Белененсеш
|2:0
|Морейренcе
|27 тур
|4 апреля, суббота
|20:00
|Белененсеш
|2:0
|Морейренcе
|10 тур
|9 ноября, воскресенье
|19:00
|Морейренcе
|0:1
|Белененсеш
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Бенфика
|34
|28
|3
|3
|103:31
|+72
|87
|2.
|Порту
|34
|27
|4
|3
|74:20
|+54
|85
|3.
|Спортинг
|34
|23
|5
|6
|72:33
|+39
|74
|4.
|Брага
|34
|21
|4
|9
|56:37
|+19
|67
|5.
|Гимараеш
|34
|15
|7
|12
|46:34
|+12
|52
|6.
|Морейренcе
|34
|16
|4
|14
|39:44
|-5
|52
|7.
|Риу Аве
|34
|12
|9
|13
|50:52
|-2
|45
|8.
|Боавишта
|34
|13
|5
|16
|34:40
|-6
|44
|9.
|Белененсеш
|34
|10
|13
|11
|42:51
|-9
|43
|10.
|Санта-Клара
|34
|11
|9
|14
|43:45
|-2
|42
|11.
|Портимоненси
|34
|11
|6
|17
|44:59
|-15
|39
|12.
|Маритиму
|34
|12
|3
|19
|26:44
|-18
|39
|13.
|Витория
|34
|8
|12
|14
|28:39
|-11
|36
|14.
|Авеш
|34
|10
|6
|18
|35:49
|-14
|36
|15.
|Тондела
|34
|9
|8
|17
|40:54
|-14
|35
|16.
|Шавиш
|34
|8
|8
|18
|34:57
|-23
|32
|17.
|Насионал Ф
|34
|7
|7
|20
|33:73
|-40
|28
|18.
|Фейренсе
|34
|3
|11
|20
|27:64
|-37
|20