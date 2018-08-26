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Витория Сетубал - Насьональ

26.08.2018, Воскресенье, 18:00 мск Сетубал, стадион Эштадиу до Бонфим Португалия. Примейра, 3 тур Витория Сетубал - Насьональ
Португалия. Примейра (2016/2017)
34 тур
20 мая, суббота 18:00 Насьональ 1:2 Витория Сетубал
17 тур
14 января, суббота 19:00 Витория Сетубал 1:0 Насьональ
Португалия. Примейра (2015/2016)
23 тур
21 февраля, воскресенье 18:00 Витория Сетубал 1:1 Насьональ
6 тур
27 сентября, воскресенье 18:00 Насьональ 1:1 Витория Сетубал
Португалия. Примейра (2014/2015)
23 тур
1 марта, воскресенье 19:00 Насьональ 3:0 Витория Сетубал
6 тур
28 сентября, воскресенье 21:00 Витория Сетубал 2:0 Насьональ
Португалия. Высшая лига (2013/2014)
26 тур
6 апреля, воскресенье 20:00 Витория Сетубал 3:0 Насьональ
11 тур
1 декабря, воскресенье 20:00 Насьональ 2:2 Витория Сетубал
Португалия. Высшая лига (2012/2013)
16 тур
27 января, воскресенье 20:00 Витория Сетубал 0:2 Насьональ
1 тур
19 августа, воскресенье 19:00 Насьональ 2:2 Витория Сетубал
Португалия. Высшая лига (2011/2012)
28 тур
29 апреля, воскресенье 19:00 Витория Сетубал 0:3 Насьональ
13 тур
18 декабря, воскресенье 20:00 Насьональ 1:1 Витория Сетубал
Португалия. Высшая лига (2010/2011)
24 тур
20 марта, воскресенье 19:00 Витория Сетубал 2:1 Насьональ
9 тур
31 октября, воскресенье 19:00 Насьональ 1:0 Витория Сетубал
Чемпионат Португалии (2009/2010)
24 тур
28 марта, воскресенье 19:00 Витория Сетубал 2:1 Насьональ
9 тур
1 ноября, воскресенье 21:00 Насьональ 2:1 Витория Сетубал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бенфика 34 28 3 3 103:31 +72 87
2. Порту 34 27 4 3 74:20 +54 85
3. Спортинг 34 23 5 6 72:33 +39 74
4. Брага 34 21 4 9 56:37 +19 67
5. Гимараеш 34 15 7 12 46:34 +12 52
6. Морейренcе 34 16 4 14 39:44 -5 52
7. Риу Аве 34 12 9 13 50:52 -2 45
8. Боавишта 34 13 5 16 34:40 -6 44
9. Белененсеш 34 10 13 11 42:51 -9 43
10. Санта-Клара 34 11 9 14 43:45 -2 42
11. Портимоненси 34 11 6 17 44:59 -15 39
12. Маритиму 34 12 3 19 26:44 -18 39
13. Витория 34 8 12 14 28:39 -11 36
14. Авеш 34 10 6 18 35:49 -14 36
15. Тондела 34 9 8 17 40:54 -14 35
16. Шавиш 34 8 8 18 34:57 -23 32
17. Насионал Ф 34 7 7 20 33:73 -40 28
18. Фейренсе 34 3 11 20 27:64 -37 20
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