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Русенборг - Стремсгодсет

26.08.2018, Воскресенье, 19:00 мск Тронхейм, стадион Леркендаль Норвегия. Элитсериен, 20 тур Русенборг - Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен 2018
7 тур
29 апреля, воскресенье 21:00 Стремсгодсет 0:1 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2017
21 тур
10 сентября, воскресенье 21:00 Стремсгодсет 0:2 Русенборг
12 тур
4 июня, воскресенье 19:00 Русенборг 3:1 Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен 2016
29 тур
30 октября, воскресенье 20:00 Стремсгодсет 2:0 Русенборг
2 тур
19 марта, суббота 20:00 Русенборг 1:0 Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен 2015
28 тур
25 октября, воскресенье 20:00 Стремсгодсет 3:3 Русенборг
3 тур
18 апреля, суббота 19:00 Русенборг 1:1 Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен 2014
30 тур
9 ноября, воскресенье 20:00 Русенборг 4:1 Стремсгодсет
11 тур
24 мая, суббота 20:00 Стремсгодсет 1:1 Русенборг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Русенборг 30 19 7 4 51:24 +27 64
2. Мольде 30 18 5 7 63:36 +27 59
3. Бранн 30 17 7 6 45:31 +14 58
4. Хаугесунд 30 16 5 9 45:33 +12 53
5. Кристиансунн 30 13 7 10 46:41 +5 46
6. Волеренга 30 11 9 10 39:44 -5 42
7. Ранхейм 30 12 6 12 43:50 -7 42
8. Сарпсборг 08 30 11 8 11 46:39 +7 41
9. Одд 30 11 7 12 39:38 +1 40
10. Тромсе 30 11 3 16 41:48 -7 36
11. Буде-Глимт 30 6 14 10 32:35 -3 32
12. Лиллестрем 30 7 11 12 34:44 -10 32
13. Стремсгодсет 30 7 10 13 46:48 -2 31
14. Старт 30 8 5 17 30:54 -24 29
15. Стабек 30 6 11 13 37:50 -13 29
16. Сандефьорд 30 4 11 15 35:57 -22 23
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