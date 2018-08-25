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Актобе - Жетысу

25.08.2018, Суббота, 18:00 мск Актюбинск, стадион Центральный Казахстан. Премьер-лига, 24 тур Актобе - Жетысу
Казахстан. Премьер-лига 2018
19 тур
21 июля, суббота 15:00 Жетысу 1:2 Актобе
9 тур
9 мая, среда 16:00 Актобе 1:1 Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига 2016
14 тур
2 июня, четверг 14:30 Жетысу 1:1 Актобе
4 тур
9 апреля, суббота 17:00 Актобе 3:2 Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига 2015
18 тур
27 июня, суббота 15:30 Жетысу 1:1 Актобе
8 тур
19 апреля, воскресенье 14:00 Актобе 2:0 Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига 2014
15 тур
1 июня, воскресенье 15:00 Жетысу 1:0 Актобе
5 тур
9 апреля, среда 15:00 Актобе 1:0 Жетысу
Казахстан. Премьер-лига 2013
15 тур
14 июня, пятница 17:00 Жетысу 0:0 Актобе
5 тур
14 апреля, воскресенье 15:00 Актобе 1:1 Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига 2012
15 тур
1 июля, воскресенье 17:00 Жетысу 1:1 Актобе
3 тур
25 марта, воскресенье 15:00 Актобе 4:0 Жетысу
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Астана 33 24 5 4 66:22 +44 77
2. Кайрат 33 19 5 9 60:33 +27 62
3. Тобол 33 15 8 10 36:30 +6 53
4. Актобе 33 13 9 11 51:47 +4 48
5. Ордабасы 33 13 7 13 38:44 -6 46
6. Кайсар 33 11 12 10 35:31 +4 45
7. Жетысу 33 11 10 12 36:40 -4 43
8. Шахтер Кр 33 8 12 13 29:36 -7 36
9. Атырау 33 9 9 15 34:47 -13 36
10. Кызыл-Жар 33 10 5 18 27:48 -21 35
11. Иртыш 33 10 5 18 28:45 -17 35
12. Акжайык 33 7 9 17 31:48 -17 30
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