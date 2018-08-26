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Гомель - Динамо

26.08.2018, Воскресенье, 19:45 мск Гомель, стадион Центральный Белоруссия. Высшая лига, 19 тур Гомель - Динамо
Белоруссия. Высшая лига 2018
4 тур
21 апреля, суббота 16:00 Динамо 2:1 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2017
21 тур
8 сентября, пятница 19:00 Гомель 0:1 Динамо
6 тур
6 мая, суббота 18:00 Динамо 1:0 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2015
26 тур
8 ноября, воскресенье 14:00 Гомель 1:2 Динамо
13 тур
5 июля, воскресенье 17:30 Динамо 1:0 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2014, группа A
32 тур
30 ноября, воскресенье 14:00 Динамо 0:2 Гомель
27 тур
18 октября, суббота 19:30 Гомель 0:2 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2014
16 тур
6 июля, воскресенье 20:00 Динамо 1:0 Гомель
5 тур
26 апреля, суббота 15:00 Гомель 0:2 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2013, группа A
28 тур
26 октября, суббота 16:00 Гомель 1:4 Динамо
23 тур
15 сентября, воскресенье 18:00 Динамо 3:1 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2013
17 тур
14 июля, воскресенье 18:00 Гомель 1:2 Динамо
6 тур
28 апреля, воскресенье 18:00 Динамо 1:0 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2012
31 тур
10 ноября, суббота 15:00 Динамо 1:0 Гомель
12 тур
19 июня, вторник 20:00 Динамо 0:1 Гомель
1 тур
25 марта, воскресенье 18:00 Гомель 0:0 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2011
32 тур
19 ноября, суббота 15:00 Гомель 2:1 Динамо
14 тур
19 июня, воскресенье 20:00 Гомель 5:1 Динамо
3 тур
10 апреля, воскресенье 19:00 Динамо 0:0 Гомель
Чемпионат Белоруссии 2009
25 тур
1 ноября, воскресенье 15:00 Гомель 1:2 Динамо
12 тур
5 июля, воскресенье 00:00 Динамо 1:2 Гомель
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 30 23 4 3 55:24 +31 73
2. Шахтер Сл 30 19 7 4 45:14 +31 64
3. Динамо Мн 30 18 9 3 41:17 +24 63
4. Витебск 30 19 5 6 47:20 +27 62
5. Торпедо-БелАЗ 30 16 7 7 36:18 +18 55
6. Динамо-Брест 30 14 10 6 52:30 +22 52
7. Неман 30 12 7 11 31:32 -1 43
8. Слуцк 30 11 3 16 26:36 -10 36
9. Городея 30 9 7 14 31:33 -2 34
10. Ислочь 30 8 9 13 20:37 -17 33
11. Минск 30 7 9 14 34:42 -8 30
12. Гомель 30 7 7 16 16:36 -20 28
13. Дняпро 30 4 12 14 24:44 -20 24
14. Торпедо 30 6 6 18 20:41 -21 24
15. Смолевичи 30 5 9 16 21:39 -18 24
16. Днепр Мог 30 3 7 20 17:53 -36 16
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