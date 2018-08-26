Брюгге - Андерлехт

|7 тур
|6 мая, воскресенье
|15:30
|Брюгге
|1:2
|Андерлехт
|3 тур
|15 апреля, воскресенье
|19:00
|Андерлехт
|1:0
|Брюгге
|7 тур
|6 мая, воскресенье
|15:30
|Брюгге
|1:2
|Андерлехт
|3 тур
|15 апреля, воскресенье
|19:00
|Андерлехт
|1:0
|Брюгге
|19 тур
|17 декабря, воскресенье
|16:30
|Брюгге
|5:0
|Андерлехт
|14 тур
|5 ноября, воскресенье
|22:00
|Андерлехт
|0:0
|Брюгге
|8 тур
|14 мая, воскресенье
|19:00
|Брюгге
|1:1
|Андерлехт
|4 тур
|23 апреля, воскресенье
|19:00
|Андерлехт
|2:0
|Брюгге
|18 тур
|11 декабря, воскресенье
|16:30
|Андерлехт
|0:0
|Брюгге
|11 тур
|23 октября, воскресенье
|15:30
|Брюгге
|2:1
|Андерлехт
|8 тур
|15 мая, воскресенье
|15:30
|Брюгге
|4:0
|Андерлехт
|3 тур
|17 апреля, воскресенье
|19:00
|Андерлехт
|1:0
|Брюгге
|20 тур
|20 декабря, воскресенье
|16:30
|Брюгге
|1:4
|Андерлехт
|12 тур
|25 октября, воскресенье
|16:30
|Андерлехт
|3:1
|Брюгге
|7 тур
|10 мая, воскресенье
|15:30
|Андерлехт
|3:1
|Брюгге
|3 тур
|19 апреля, воскресенье
|19:00
|Брюгге
|2:1
|Андерлехт
|17 тур
|30 ноября, воскресенье
|16:30
|Андерлехт
|2:2
|Брюгге
|6 тур
|31 августа, воскресенье
|16:30
|Брюгге
|2:2
|Андерлехт
|7 тур
|4 мая, воскресенье
|20:00
|Брюгге
|0:1
|Андерлехт
|2 тур
|6 апреля, воскресенье
|22:00
|Андерлехт
|3:0
|Брюгге
|23 тур
|26 января, воскресенье
|21:00
|Андерлехт
|2:0
|Брюгге
|8 тур
|22 сентября, воскресенье
|16:30
|Брюгге
|4:0
|Андерлехт
|6 тур
|28 апреля, воскресенье
|16:30
|Брюгге
|2:1
|Андерлехт
|3 тур
|14 апреля, воскресенье
|20:00
|Андерлехт
|1:1
|Брюгге
|28 тур
|24 февраля, воскресенье
|17:30
|Брюгге
|2:2
|Андерлехт
|15 тур
|11 ноября, воскресенье
|17:30
|Андерлехт
|6:1
|Брюгге
|Плей-офф, 8 тур
|6 мая, воскресенье
|16:30
|Андерлехт
|1:1
|Брюгге
|Плей-офф, 5 тур
|22 апреля, воскресенье
|20:00
|Брюгге
|0:1
|Андерлехт
|20 тур
|15 января, воскресенье
|17:30
|Андерлехт
|3:0
|Брюгге
|5 тур
|28 августа, воскресенье
|17:00
|Брюгге
|1:1
|Андерлехт
|Плей-офф I, 2 тур
|10 апреля, воскресенье
|20:00
|Брюгге
|3:0
|Андерлехт
|20 тур
|19 декабря, воскресенье
|15:00
|Брюгге
|0:2
|Андерлехт
|14 тур
|7 ноября, воскресенье
|20:00
|Андерлехт
|2:2
|Брюгге
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Генк
|30
|18
|9
|3
|63:31
|+32
|63
|2.
|Брюгге
|30
|16
|8
|6
|64:32
|+32
|56
|3.
|Стандард
|30
|15
|8
|7
|49:35
|+14
|53
|4.
|Андерлехт
|30
|15
|6
|9
|49:34
|+15
|51
|5.
|Гент
|30
|15
|5
|10
|53:45
|+8
|50
|6.
|Антверпен
|30
|14
|7
|9
|39:34
|+5
|49
|7.
|Сент-Труйден
|30
|12
|11
|7
|47:36
|+11
|47
|8.
|Кортрейк
|30
|12
|7
|11
|44:42
|+2
|43
|9.
|Шарлеруа
|30
|12
|6
|12
|43:43
|0
|42
|10.
|Мускрон
|30
|11
|7
|12
|33:33
|0
|40
|11.
|Зюлте-Варегем
|30
|8
|9
|13
|49:60
|-11
|33
|12.
|Эйпен
|30
|10
|2
|18
|34:57
|-23
|32
|13.
|Серкль Брюгге
|30
|7
|7
|16
|35:59
|-24
|28
|14.
|Ваасланд-Беверен
|30
|5
|12
|13
|37:50
|-13
|27
|15.
|Остенде
|30
|6
|9
|15
|29:52
|-23
|27
|16.
|Локерен
|30
|5
|5
|20
|28:53
|-25
|20