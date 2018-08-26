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Брюгге - Андерлехт

26.08.2018, Воскресенье, 15:30 мск Брюгге, стадион Ян Брейдель Бельгия. Про-Лига, 5 тур Брюгге - Андерлехт
Бельгия. Плей-офф (2017/2018)
7 тур
6 мая, воскресенье 15:30 Брюгге 1:2 Андерлехт
3 тур
15 апреля, воскресенье 19:00 Андерлехт 1:0 Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2017/2018)
19 тур
17 декабря, воскресенье 16:30 Брюгге 5:0 Андерлехт
14 тур
5 ноября, воскресенье 22:00 Андерлехт 0:0 Брюгге
Бельгия. Плей-офф (2016/2017)
8 тур
14 мая, воскресенье 19:00 Брюгге 1:1 Андерлехт
4 тур
23 апреля, воскресенье 19:00 Андерлехт 2:0 Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2016/2017)
18 тур
11 декабря, воскресенье 16:30 Андерлехт 0:0 Брюгге
11 тур
23 октября, воскресенье 15:30 Брюгге 2:1 Андерлехт
Бельгия. Плей-офф (2015/2016), группа C
8 тур
15 мая, воскресенье 15:30 Брюгге 4:0 Андерлехт
3 тур
17 апреля, воскресенье 19:00 Андерлехт 1:0 Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
20 тур
20 декабря, воскресенье 16:30 Брюгге 1:4 Андерлехт
12 тур
25 октября, воскресенье 16:30 Андерлехт 3:1 Брюгге
Бельгия. Плей-офф (2014/2015), группа A
7 тур
10 мая, воскресенье 15:30 Андерлехт 3:1 Брюгге
3 тур
19 апреля, воскресенье 19:00 Брюгге 2:1 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
17 тур
30 ноября, воскресенье 16:30 Андерлехт 2:2 Брюгге
6 тур
31 августа, воскресенье 16:30 Брюгге 2:2 Андерлехт
Бельгия. Плей-офф (2013/2014), группа A
7 тур
4 мая, воскресенье 20:00 Брюгге 0:1 Андерлехт
2 тур
6 апреля, воскресенье 22:00 Андерлехт 3:0 Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
23 тур
26 января, воскресенье 21:00 Андерлехт 2:0 Брюгге
8 тур
22 сентября, воскресенье 16:30 Брюгге 4:0 Андерлехт
Бельгия. Плей-офф (2012/2013), группа A
6 тур
28 апреля, воскресенье 16:30 Брюгге 2:1 Андерлехт
3 тур
14 апреля, воскресенье 20:00 Андерлехт 1:1 Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
28 тур
24 февраля, воскресенье 17:30 Брюгге 2:2 Андерлехт
15 тур
11 ноября, воскресенье 17:30 Андерлехт 6:1 Брюгге
Бельгия. Плей-офф (2011/2012), группа A
Плей-офф, 8 тур
6 мая, воскресенье 16:30 Андерлехт 1:1 Брюгге
Плей-офф, 5 тур
22 апреля, воскресенье 20:00 Брюгге 0:1 Андерлехт
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
20 тур
15 января, воскресенье 17:30 Андерлехт 3:0 Брюгге
5 тур
28 августа, воскресенье 17:00 Брюгге 1:1 Андерлехт
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
Плей-офф I, 2 тур
10 апреля, воскресенье 20:00 Брюгге 3:0 Андерлехт
20 тур
19 декабря, воскресенье 15:00 Брюгге 0:2 Андерлехт
14 тур
7 ноября, воскресенье 20:00 Андерлехт 2:2 Брюгге
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
Плей-офф I, 6 тур
18 апреля, воскресенье 18:00 Брюгге 1:2 Андерлехт
Плей-офф I, 3 тур
3 апреля, суббота 22:00 Андерлехт 2:2 Брюгге
19 тур
3 февраля, среда 22:30 Андерлехт 3:2 Брюгге
10 тур
4 октября, воскресенье 18:00 Брюгге 4:2 Андерлехт
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Генк 30 18 9 3 63:31 +32 63
2. Брюгге 30 16 8 6 64:32 +32 56
3. Стандард 30 15 8 7 49:35 +14 53
4. Андерлехт 30 15 6 9 49:34 +15 51
5. Гент 30 15 5 10 53:45 +8 50
6. Антверпен 30 14 7 9 39:34 +5 49
7. Сент-Труйден 30 12 11 7 47:36 +11 47
8. Кортрейк 30 12 7 11 44:42 +2 43
9. Шарлеруа 30 12 6 12 43:43 0 42
10. Мускрон 30 11 7 12 33:33 0 40
11. Зюлте-Варегем 30 8 9 13 49:60 -11 33
12. Эйпен 30 10 2 18 34:57 -23 32
13. Серкль Брюгге 30 7 7 16 35:59 -24 28
14. Ваасланд-Беверен 30 5 12 13 37:50 -13 27
15. Остенде 30 6 9 15 29:52 -23 27
16. Локерен 30 5 5 20 28:53 -25 20
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