Введите ваш ник на сайте

Минск - Торпедо-БелАЗ

24.08.2018, Пятница, 18:45 мск Минск, стадион Торпедо Белоруссия. Высшая лига, 19 тур Минск - Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига 2018
4 тур
21 апреля, суббота 18:00 Торпедо-БелАЗ 2:1 Минск
Беларусь. Высшая лига 2017
26 тур
23 октября, понедельник 18:30 Торпедо-БелАЗ 1:1 Минск
11 тур
4 июня, воскресенье 17:00 Минск 0:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2016
23 тур
25 сентября, воскресенье 17:00 Торпедо-БелАЗ 0:0 Минск
8 тур
16 мая, понедельник 18:30 Минск 0:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2015
23 тур
17 октября, суббота 15:30 Минск 0:2 Торпедо-БелАЗ
10 тур
17 июня, среда 19:00 Торпедо-БелАЗ 2:0 Минск
Беларусь. Высшая лига 2014
20 тур
9 августа, суббота 19:00 Торпедо-БелАЗ 1:0 Минск
9 тур
26 мая, понедельник 19:00 Минск 0:2 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2013
12 тур
15 июня, суббота 19:30 Торпедо-БелАЗ 2:1 Минск
1 тур
30 марта, суббота 16:00 Минск 0:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2012
27 тур
7 октября, воскресенье 15:00 Торпедо-БелАЗ 1:0 Минск
16 тур
27 июня, среда 19:00 Торпедо-БелАЗ 2:1 Минск
5 тур
14 апреля, суббота 18:00 Минск 1:2 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2011
27 тур
1 октября, суббота 17:00 Минск 0:0 Торпедо-БелАЗ
15 тур
26 июня, воскресенье 00:00 Торпедо-БелАЗ 2:2 Минск
4 тур
15 апреля, пятница 18:30 Минск 0:1 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2010
28 тур
16 октября, суббота 16:00 Торпедо-БелАЗ 1:1 Минск
16 тур
23 июня, среда 20:00 Торпедо-БелАЗ 0:4 Минск
5 тур
24 апреля, суббота 17:00 Минск 2:1 Торпедо-БелАЗ
Чемпионат Белоруссии 2009
22 тур
4 октября, воскресенье 15:00 Минск 0:4 Торпедо-БелАЗ
9 тур
23 мая, суббота 00:00 Торпедо-БелАЗ 1:0 Минск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 30 23 4 3 55:24 +31 73
2. Шахтер Сл 30 19 7 4 45:14 +31 64
3. Динамо Мн 30 18 9 3 41:17 +24 63
4. Витебск 30 19 5 6 47:20 +27 62
5. Торпедо-БелАЗ 30 16 7 7 36:18 +18 55
6. Динамо-Брест 30 14 10 6 52:30 +22 52
7. Неман 30 12 7 11 31:32 -1 43
8. Слуцк 30 11 3 16 26:36 -10 36
9. Городея 30 9 7 14 31:33 -2 34
10. Ислочь 30 8 9 13 20:37 -17 33
11. Минск 30 7 9 14 34:42 -8 30
12. Гомель 30 7 7 16 16:36 -20 28
13. Дняпро 30 4 12 14 24:44 -20 24
14. Торпедо 30 6 6 18 20:41 -21 24
15. Смолевичи 30 5 9 16 21:39 -18 24
16. Днепр Мог 30 3 7 20 17:53 -36 16
...
  • Читайте нас: 