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Баия - Интернасьонал

23.08.2018, Четверг, 01:30 мск Салвадор, стадион Фонте-Нова Бразилия. Серия А, 20 тур Баия - Интернасьонал
Бразилия. Серия А 2018
1 тур
15 апреля, воскресенье 22:00 Интернасьонал 2:0 Баия
Бразилия. Серия А 2014
31 тур
26 октября, воскресенье 02:00 Интернасьонал 2:0 Баия
12 тур
27 июля, воскресенье 04:00 Баия 0:1 Интернасьонал
Бразилия. Серия А 2013
22 тур
20 сентября, пятница 04:00 Баия 2:0 Интернасьонал
3 тур
3 июня, понедельник 00:00 Интернасьонал 1:2 Баия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Палмейрас 38 23 11 4 64:26 +38 80
2. Фламенго 38 21 9 8 59:29 +30 72
3. Интернасьонал 38 19 12 7 51:29 +22 69
4. Гремио 38 18 12 8 48:27 +21 66
5. Сан-Паулу 38 16 15 7 46:34 +12 63
6. Атлетико Минейро 38 17 8 13 56:43 +13 59
7. Атлетико Пар 38 16 9 13 54:37 +17 57
8. Крузейро 38 14 11 13 34:34 0 53
9. Ботафого 38 13 12 13 38:46 -8 51
10. Сантос 38 13 11 14 46:40 +6 50
11. Баия 38 12 12 14 39:41 -2 48
12. Флуминенсе 38 12 9 17 32:46 -14 45
13. Коринтианс 38 11 11 16 34:35 -1 44
14. Сеара 38 10 14 14 32:38 -6 44
15. Шапекоэнсе 38 11 11 16 34:50 -16 44
16. Васко да Гама 38 10 13 15 41:48 -7 43
17. Спорт Ресифи 38 11 9 18 35:57 -22 42
18. Америка Минейро 38 10 10 18 30:47 -17 40
19. Витория 38 9 10 19 36:63 -27 37
20. Парана 38 4 11 23 18:57 -39 23
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