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Заря - РБ Лейпциг

23.08.2018, Четверг, 21:30 мск Луганск, стадион Авангард Лига Европы, 4 раунд , первый матч Заря - РБ Лейпциг
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