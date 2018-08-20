Введите ваш ник на сайте

Айнтрахт - Герта

20.08.2018, Понедельник, 19:30 мск Брауншвейг, стадион Айнтрахт-Стадион Германия. Кубок, 1/32 финала Айнтрахт - Герта
Германия. Бундеслига (2013/2014)
32 тур
26 апреля, суббота 17:30 Герта 2:0 Айнтрахт
15 тур
8 декабря, воскресенье 20:30 Айнтрахт 0:2 Герта
...
  • Читайте нас: 