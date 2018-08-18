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Черноморец - Академия им. Понедельника

18.08.2018, Суббота, 18:00 мск Новороссийск, стадион Центральный Россия. ПФЛ. Зона Юг, 4 тур Черноморец - Академия им. Понедельника
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018)
25 тур
4 апреля, среда 17:00 Черноморец 0:0 Академия им. Понедельника
9 тур
16 сентября, суббота 16:00 Академия им. Понедельника 1:0 Черноморец
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Чайка 28 21 7 0 64:14 +50 70
2. Кубань 28 20 7 1 47:19 +28 67
3. Волгарь 28 18 5 5 48:22 +26 59
4. Черноморец Нв 28 16 4 8 55:23 +32 52
5. Дружба 28 15 0 13 33:36 -3 45
6. Легион 28 11 9 8 30:21 +9 42
7. Спартак Нч 28 10 10 8 38:30 +8 40
8. Биолог-Новокубанск 28 11 4 13 32:39 -7 37
9. Динамо Ст 28 10 4 14 36:48 -12 34
10. Алания 28 9 6 13 35:40 -5 33
11. Машук-КМВ 28 7 8 13 31:40 -9 29
12. Краснодар-3 28 7 7 14 37:51 -14 28
13. СКА 28 5 9 14 19:33 -14 24
14. Ангушт 28 2 9 17 13:47 -34 15
15. Академия им. Понедельника 28 2 3 23 11:66 -55 9
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