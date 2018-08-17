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Лада-Тольятти - Нефтехимик

17.08.2018, Пятница, 17:00 мск Тольятти, стадион Торпедо Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 5 тур Лада-Тольятти - Нефтехимик
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2017/2018)
20 тур
20 апреля, пятница 14:00 Лада-Тольятти 0:2 Нефтехимик
8 тур
8 сентября, пятница 17:00 Нефтехимик 4:0 Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016)
23 тур
7 мая, суббота 14:00 Нефтехимик 2:0 Лада-Тольятти
13 тур
3 октября, суббота 16:30 Лада-Тольятти 0:3 Нефтехимик
5 тур
16 августа, воскресенье 18:00 Нефтехимик 4:0 Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015), группа B
25 тур
24 мая, воскресенье 17:30 Нефтехимик 1:0 Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
21 тур
30 апреля, четверг 16:00 Нефтехимик 0:1 Лада-Тольятти
11 тур
17 сентября, среда 18:30 Лада-Тольятти 2:2 Нефтехимик
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2009
32 тур
25 октября, воскресенье 14:00 Лада-Тольятти 3:0 Нефтехимик
16 тур
18 июля, суббота 13:00 Нефтехимик 1:3 Лада-Тольятти
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нефтехимик 23 18 3 2 48:12 +36 57
2. КАМАЗ 23 11 6 6 39:24 +15 39
3. Сызрань-2003 23 12 2 9 28:26 +2 38
4. Волга Ул 23 10 4 9 24:22 +2 34
5. Носта 23 10 4 9 35:39 -4 34
6. Звезда 23 9 7 7 37:32 +5 34
7. Зенит Иж 23 8 7 8 29:28 +1 31
8. Урал-2 24 7 6 11 38:40 -2 27
9. Челябинск 23 6 7 10 25:24 +1 25
10. Уфа-2 22 4 5 13 20:40 -20 17
11. Лада-Тольятти 22 3 5 14 16:52 -36 14
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    Рейтинг: +504

    alex-76 16 августа 2018, 23:08

    Удачи и победы Ладе!
    Вперёд Тольятти!

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