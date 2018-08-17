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Знамя Труда - ЦРФСО

17.08.2018, Пятница, 18:00 мск Орехово-Зуево, стадион Знамя Труда Россия. ПФЛ. Зона Запад, 5 тур Знамя Труда - ЦРФСО
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2017/2018)
23 тур
11 мая, пятница 16:00 Знамя Труда 1:2 ЦРФСО
11 тур
29 сентября, пятница 18:00 ЦРФСО 3:1 Знамя Труда
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017)
18 тур
9 апреля, воскресенье 15:00 Знамя Труда 3:3 ЦРФСО
6 тур
28 августа, воскресенье 18:30 ЦРФСО 2:2 Знамя Труда
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016)
30 тур
31 мая, вторник 18:00 ЦРФСО 3:0 Знамя Труда
1 тур
20 июля, понедельник 18:00 Знамя Труда 1:0 ЦРФСО
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015)
23 тур
24 апреля, пятница 18:00 ЦРФСО 1:0 Знамя Труда
9 тур
4 сентября, четверг 17:00 Знамя Труда 0:2 ЦРФСО
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014)
32 тур
19 мая, понедельник 17:00 Знамя Труда 0:1 ЦРФСО
6 тур
7 августа, среда 18:30 ЦРФСО 1:0 Знамя Труда
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2012/2013)
28 тур
31 мая, пятница 18:00 ЦРФСО 2:1 Знамя Труда
2 тур
26 июля, четверг 18:00 Знамя Труда 0:0 ЦРФСО
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад (2011/2012)
48 тур
4 июня, понедельник 18:00 ЦРФСО 0:0 Знамя Труда
32 тур
30 сентября, пятница 16:00 Знамя Труда 2:2 ЦРФСО
15 тур
30 июня, четверг 18:00 Знамя Труда 0:1 ЦРФСО
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Центр 2009
25 тур
4 сентября, пятница 18:00 ЦРФСО 2:1 Знамя Труда
9 тур
4 июня, четверг 18:00 Знамя Труда 2:1 ЦРФСО
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Текстильщик Ив 24 17 4 3 42:20 +22 55
2. Казанка 24 16 4 4 53:27 +26 52
3. Велес 24 15 4 5 44:18 +26 49
4. Олимп-Долгопрудный 24 12 4 8 43:21 +22 40
5. Ленинградец 24 11 4 9 32:28 +4 37
6. Муром 24 10 6 8 39:37 +2 36
7. Знамя Труда 24 10 4 10 29:27 +2 34
8. Торпедо Вл 24 9 6 9 31:27 +4 33
9. Псков-747 24 9 2 13 34:42 -8 29
10. Луки-Энергия 24 8 5 11 22:24 -2 29
11. Коломна 24 6 3 15 26:56 -30 21
12. ЦРФСО 24 4 2 18 16:59 -43 14
13. Чертаново (мол) 24 3 4 17 26:51 -25 13
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