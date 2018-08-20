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Энерги - Фрайбург

20.08.2018, Понедельник, 19:30 мск Коттбус, стадион Стадион дер Фройндшафт Германия. Кубок, 1/32 финала Энерги - Фрайбург
Германия. Кубок (2010/2011)
1/16 финала
26 октября, вторник 22:30 Энерги 2:1 Фрайбург
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