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Падерборн - Ингольштадт

20.08.2018, Понедельник, 19:30 мск Падерборн, стадион Бентелер-Арена Германия. Кубок, 1/32 финала Падерборн - Ингольштадт
Германия. Кубок (2017/2018)
1/8 финала
19 декабря, вторник 20:30 Падерборн 1:0 Ингольштадт
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