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Ганза - Штутгарт

18.08.2018, Суббота, 21:45 мск Росток, стадион Остзеештадион Германия. Кубок, 1/32 финала Ганза - Штутгарт
Германия. Бундеслига (2007/2008)
25 тур
22 марта, суббота 17:30 Штутгарт 4:1 Ганза
8 тур
29 сентября, суббота 17:30 Ганза 2:1 Штутгарт
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