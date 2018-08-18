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Эрцгебирге - Майнц

18.08.2018, Суббота, 19:30 мск Ауэ, стадион Эрцгебиргштадион Германия. Кубок, 1/32 финала Эрцгебирге - Майнц
Германия. Кубок (2012/2013)
2 раунд
30 октября, вторник 23:30 Майнц 2:0 Эрцгебирге
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