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Славия - Яблонец

18.08.2018, Суббота, 20:00 мск Прага, стадион Синобо Чехия. Синот Лига, 5 тур Славия - Яблонец
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
29 тур
19 мая, суббота 17:00 Славия 1:3 Яблонец
15 тур
27 ноября, понедельник 19:30 Яблонец 1:1 Славия
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
26 тур
30 апреля, воскресенье 18:30 Славия 1:1 Яблонец
12 тур
30 октября, воскресенье 17:00 Яблонец 0:0 Славия
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
24 тур
9 апреля, суббота 18:00 Славия 0:0 Яблонец
10 тур
17 октября, суббота 15:30 Яблонец 0:0 Славия
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
25 тур
25 апреля, суббота 18:00 Яблонец 2:1 Славия
11 тур
18 октября, суббота 19:00 Славия 1:1 Яблонец
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
23 тур
8 апреля, вторник 20:30 Славия 0:0 Яблонец
9 тур
22 сентября, воскресенье 21:00 Яблонец 2:1 Славия
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
26 тур
5 мая, воскресенье 20:05 Славия 5:1 Яблонец
12 тур
27 октября, суббота 20:20 Яблонец 0:0 Славия
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
20 тур
11 марта, воскресенье 20:00 Славия 0:0 Яблонец
6 тур
11 сентября, воскресенье 19:00 Яблонец 4:0 Славия
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
29 тур
21 мая, суббота 19:30 Яблонец 2:2 Славия
15 тур
5 ноября, пятница 22:15 Славия 0:3 Яблонец
Чемпионат Чехии (2009/2010)
29 тур
8 мая, суббота 19:30 Славия 0:3 Яблонец
15 тур
21 ноября, суббота 20:15 Яблонец 1:1 Славия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 30 23 3 4 72:23 +49 72
2. Виктория П 30 21 5 4 47:27 +20 68
3. Спарта 30 17 6 7 52:27 +25 57
4. Яблонец 30 15 6 9 53:26 +27 51
5. Баник 30 13 6 11 38:36 +2 45
6. Млада Болеслав 30 11 9 10 52:44 +8 42
7. Слован Л 30 11 9 10 33:28 +5 42
8. Сигма 30 12 4 14 37:43 -6 40
9. Фастав 30 12 3 15 32:40 -8 39
10. Теплице 30 10 6 14 32:42 -10 36
11. Богемианс 1905 30 8 10 12 29:37 -8 34
12. Словацко 30 10 4 16 32:45 -13 34
13. Опава 30 9 6 15 39:49 -10 33
14. Пршибрам 30 8 7 15 33:63 -30 31
15. Карвина 30 8 5 17 39:53 -14 29
16. Дукла П 30 5 5 20 25:62 -37 20
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