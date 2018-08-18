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Слован - Богемианс 1905

18.08.2018, Суббота, 18:00 мск Либерец, стадион У Нисы Чехия. Синот Лига, 5 тур Слован - Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
29 тур
19 мая, суббота 17:00 Слован 1:0 Богемианс 1905
15 тур
24 ноября, пятница 22:15 Богемианс 1905 0:0 Слован
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
26 тур
1 мая, понедельник 18:30 Слован 4:1 Богемианс 1905
12 тур
30 октября, воскресенье 17:30 Богемианс 1905 2:1 Слован
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
23 тур
2 апреля, суббота 18:00 Богемианс 1905 0:1 Слован
9 тур
4 октября, воскресенье 19:00 Слован 3:1 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
26 тур
2 мая, суббота 16:00 Слован 1:1 Богемианс 1905
12 тур
24 октября, пятница 22:15 Богемианс 1905 2:4 Слован
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
20 тур
16 марта, воскресенье 20:00 Богемианс 1905 1:0 Слован
6 тур
25 августа, воскресенье 21:00 Слован 1:0 Богемианс 1905
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
22 тур
24 марта, суббота 19:00 Слован 3:0 Богемианс 1905
8 тур
25 сентября, воскресенье 19:00 Богемианс 1905 1:1 Слован
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
26 тур
29 апреля, пятница 22:15 Слован 1:0 Богемианс 1905
12 тур
15 октября, пятница 20:15 Богемианс 1905 3:1 Слован
Чемпионат Чехии (2009/2010)
27 тур
1 мая, суббота 18:00 Слован 1:1 Богемианс 1905
13 тур
1 ноября, воскресенье 19:00 Богемианс 1905 0:1 Слован
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 30 23 3 4 72:23 +49 72
2. Виктория П 30 21 5 4 47:27 +20 68
3. Спарта 30 17 6 7 52:27 +25 57
4. Яблонец 30 15 6 9 53:26 +27 51
5. Баник 30 13 6 11 38:36 +2 45
6. Млада Болеслав 30 11 9 10 52:44 +8 42
7. Слован Л 30 11 9 10 33:28 +5 42
8. Сигма 30 12 4 14 37:43 -6 40
9. Фастав 30 12 3 15 32:40 -8 39
10. Теплице 30 10 6 14 32:42 -10 36
11. Богемианс 1905 30 8 10 12 29:37 -8 34
12. Словацко 30 10 4 16 32:45 -13 34
13. Опава 30 9 6 15 39:49 -10 33
14. Пршибрам 30 8 7 15 33:63 -30 31
15. Карвина 30 8 5 17 39:53 -14 29
16. Дукла П 30 5 5 20 25:62 -37 20
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