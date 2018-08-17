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Дукла - Словацко

17.08.2018, Пятница, 19:30 мск Прага, стадион Юлишка Чехия. Синот Лига, 5 тур Дукла - Словацко
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
25 тур
21 апреля, суббота 18:00 Словацко 2:0 Дукла
11 тур
19 октября, четверг 19:00 Дукла 1:1 Словацко
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
16 тур
4 декабря, воскресенье 15:30 Дукла 2:3 Словацко
2 тур
6 августа, суббота 18:00 Словацко 2:2 Дукла
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
30 тур
14 мая, суббота 16:30 Дукла 0:1 Словацко
1 тур
25 июля, суббота 18:00 Словацко 4:3 Дукла
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
22 тур
4 апреля, суббота 18:00 Дукла 0:0 Словацко
8 тур
20 сентября, суббота 19:00 Словацко 5:1 Дукла
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
27 тур
2 мая, пятница 20:00 Дукла 1:1 Словацко
13 тур
2 ноября, суббота 20:00 Словацко 0:1 Дукла
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
18 тур
4 марта, понедельник 20:00 Словацко 0:0 Дукла
4 тур
17 августа, пятница 22:15 Дукла 2:2 Словацко
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
19 тур
2 марта, пятница 21:00 Дукла 2:0 Словацко
5 тур
27 августа, суббота 21:00 Словацко 1:0 Дукла
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 30 23 3 4 72:23 +49 72
2. Виктория П 30 21 5 4 47:27 +20 68
3. Спарта 30 17 6 7 52:27 +25 57
4. Яблонец 30 15 6 9 53:26 +27 51
5. Баник 30 13 6 11 38:36 +2 45
6. Млада Болеслав 30 11 9 10 52:44 +8 42
7. Слован Л 30 11 9 10 33:28 +5 42
8. Сигма 30 12 4 14 37:43 -6 40
9. Фастав 30 12 3 15 32:40 -8 39
10. Теплице 30 10 6 14 32:42 -10 36
11. Богемианс 1905 30 8 10 12 29:37 -8 34
12. Словацко 30 10 4 16 32:45 -13 34
13. Опава 30 9 6 15 39:49 -10 33
14. Пршибрам 30 8 7 15 33:63 -30 31
15. Карвина 30 8 5 17 39:53 -14 29
16. Дукла П 30 5 5 20 25:62 -37 20
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