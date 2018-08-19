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Акхисар Беледиеспор - Ризеспор

19.08.2018, Воскресенье, 19:15 мск Акхисар, стадион Акхисар Беледие Турция. Суперлига, 2 тур Акхисар Беледиеспор - Ризеспор
Турция. Суперлига (2016/2017)
20 тур
12 февраля, воскресенье 13:30 Акхисар Беледиеспор 1:0 Ризеспор
3 тур
11 сентября, воскресенье 17:00 Ризеспор 1:0 Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига (2015/2016)
26 тур
18 марта, пятница 21:00 Акхисар Беледиеспор 1:1 Ризеспор
9 тур
23 октября, пятница 19:00 Ризеспор 0:2 Акхисар Беледиеспор
Турция. Супер-Лига (2014/2015)
32 тур
18 мая, понедельник 20:00 Ризеспор 3:1 Акхисар Беледиеспор
15 тур
28 декабря, воскресенье 17:00 Акхисар Беледиеспор 0:4 Ризеспор
Турция. Супер-Лига (2013/2014)
27 тур
29 марта, суббота 21:00 Акхисар Беледиеспор 2:3 Ризеспор
10 тур
3 ноября, воскресенье 21:00 Ризеспор 0:0 Акхисар Беледиеспор
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Галатасарай 34 20 9 5 72:36 +36 69
2. Истанбул ББ 34 19 10 5 49:22 +27 67
3. Бешикташ 34 19 8 7 72:47 +25 65
4. Трабзонспор 34 18 9 7 62:44 +18 63
5. Йени Малатьяспор 34 13 8 13 47:46 +1 47
6. Фенербахче 34 11 13 10 44:44 0 46
7. Антальяспор 34 13 6 15 39:55 -16 45
8. Коньяспор 34 9 17 8 38:36 +2 44
9. Аланьяспор 34 12 8 14 37:43 -6 44
10. Ризеспор 34 9 14 11 48:50 -2 41
11. Сивасспор 34 10 11 13 49:54 -5 41
12. Касымпаша 34 11 7 16 52:60 -8 40
13. Анкарагюджю 34 11 7 16 38:53 -15 40
14. Кайсериспор 34 9 12 13 33:49 -16 39
15. Гезтепе 34 11 5 18 37:42 -5 38
16. Бурсаспор 34 7 16 11 28:37 -9 37
17. ББ Эрзурумспор 34 8 11 15 36:43 -7 35
18. Акхисар Беледиеспор 34 6 9 19 34:54 -20 27
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