Акхисар Беледиеспор - Ризеспор

|20 тур
|12 февраля, воскресенье
|13:30
|Акхисар Беледиеспор
|1:0
|Ризеспор
|3 тур
|11 сентября, воскресенье
|17:00
|Ризеспор
|1:0
|Акхисар Беледиеспор
|20 тур
|12 февраля, воскресенье
|13:30
|Акхисар Беледиеспор
|1:0
|Ризеспор
|3 тур
|11 сентября, воскресенье
|17:00
|Ризеспор
|1:0
|Акхисар Беледиеспор
|26 тур
|18 марта, пятница
|21:00
|Акхисар Беледиеспор
|1:1
|Ризеспор
|9 тур
|23 октября, пятница
|19:00
|Ризеспор
|0:2
|Акхисар Беледиеспор
|32 тур
|18 мая, понедельник
|20:00
|Ризеспор
|3:1
|Акхисар Беледиеспор
|15 тур
|28 декабря, воскресенье
|17:00
|Акхисар Беледиеспор
|0:4
|Ризеспор
|27 тур
|29 марта, суббота
|21:00
|Акхисар Беледиеспор
|2:3
|Ризеспор
|10 тур
|3 ноября, воскресенье
|21:00
|Ризеспор
|0:0
|Акхисар Беледиеспор
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Галатасарай
|34
|20
|9
|5
|72:36
|+36
|69
|2.
|Истанбул ББ
|34
|19
|10
|5
|49:22
|+27
|67
|3.
|Бешикташ
|34
|19
|8
|7
|72:47
|+25
|65
|4.
|Трабзонспор
|34
|18
|9
|7
|62:44
|+18
|63
|5.
|Йени Малатьяспор
|34
|13
|8
|13
|47:46
|+1
|47
|6.
|Фенербахче
|34
|11
|13
|10
|44:44
|0
|46
|7.
|Антальяспор
|34
|13
|6
|15
|39:55
|-16
|45
|8.
|Коньяспор
|34
|9
|17
|8
|38:36
|+2
|44
|9.
|Аланьяспор
|34
|12
|8
|14
|37:43
|-6
|44
|10.
|Ризеспор
|34
|9
|14
|11
|48:50
|-2
|41
|11.
|Сивасспор
|34
|10
|11
|13
|49:54
|-5
|41
|12.
|Касымпаша
|34
|11
|7
|16
|52:60
|-8
|40
|13.
|Анкарагюджю
|34
|11
|7
|16
|38:53
|-15
|40
|14.
|Кайсериспор
|34
|9
|12
|13
|33:49
|-16
|39
|15.
|Гезтепе
|34
|11
|5
|18
|37:42
|-5
|38
|16.
|Бурсаспор
|34
|7
|16
|11
|28:37
|-9
|37
|17.
|ББ Эрзурумспор
|34
|8
|11
|15
|36:43
|-7
|35
|18.
|Акхисар Беледиеспор
|34
|6
|9
|19
|34:54
|-20
|27