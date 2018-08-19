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Риу Аве - Маритиму

19.08.2018, Воскресенье, 18:00 мск Вила-ду-Конди, стадион Эштадио до Риу Аве Португалия. Примейра, 2 тур Риу Аве - Маритиму
Португалия. Примейра (2017/2018)
22 тур
10 февраля, суббота 19:00 Риу Аве 3:0 Маритиму
5 тур
9 сентября, суббота 20:15 Маритиму 1:0 Риу Аве
Португалия. Примейра (2016/2017)
21 тур
13 февраля, понедельник 23:00 Риу Аве 0:0 Маритиму
4 тур
11 сентября, воскресенье 18:00 Маритиму 0:1 Риу Аве
Португалия. Примейра (2015/2016)
27 тур
18 марта, пятница 23:30 Риу Аве 1:0 Маритиму
10 тур
8 ноября, воскресенье 19:00 Маритиму 3:2 Риу Аве
Португалия. Примейра (2014/2015)
33 тур
17 мая, воскресенье 20:00 Маритиму 4:0 Риу Аве
16 тур
11 января, воскресенье 19:00 Риу Аве 0:0 Маритиму
Португалия. Высшая лига (2013/2014)
30 тур
11 мая, воскресенье 19:00 Маритиму 1:0 Риу Аве
15 тур
11 января, суббота 22:00 Риу Аве 1:1 Маритиму
Португалия. Высшая лига (2012/2013)
16 тур
27 января, воскресенье 20:00 Маритиму 1:1 Риу Аве
1 тур
18 августа, суббота 21:15 Риу Аве 0:1 Маритиму
Португалия. Высшая лига (2011/2012)
19 тур
18 февраля, суббота 00:15 Риу Аве 1:3 Маритиму
4 тур
11 сентября, воскресенье 22:15 Маритиму 2:1 Риу Аве
Португалия. Высшая лига (2010/2011)
22 тур
6 марта, воскресенье 19:00 Маритиму 0:1 Риу Аве
7 тур
3 октября, воскресенье 19:00 Риу Аве 0:0 Маритиму
Чемпионат Португалии (2009/2010)
28 тур
23 апреля, пятница 23:15 Риу Аве 0:0 Маритиму
13 тур
13 декабря, воскресенье 19:00 Маритиму 0:1 Риу Аве
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бенфика 34 28 3 3 103:31 +72 87
2. Порту 34 27 4 3 74:20 +54 85
3. Спортинг 34 23 5 6 72:33 +39 74
4. Брага 34 21 4 9 56:37 +19 67
5. Гимараеш 34 15 7 12 46:34 +12 52
6. Морейренcе 34 16 4 14 39:44 -5 52
7. Риу Аве 34 12 9 13 50:52 -2 45
8. Боавишта 34 13 5 16 34:40 -6 44
9. Белененсеш 34 10 13 11 42:51 -9 43
10. Санта-Клара 34 11 9 14 43:45 -2 42
11. Портимоненси 34 11 6 17 44:59 -15 39
12. Маритиму 34 12 3 19 26:44 -18 39
13. Витория 34 8 12 14 28:39 -11 36
14. Авеш 34 10 6 18 35:49 -14 36
15. Тондела 34 9 8 17 40:54 -14 35
16. Шавиш 34 8 8 18 34:57 -23 32
17. Насионал Ф 34 7 7 20 33:73 -40 28
18. Фейренсе 34 3 11 20 27:64 -37 20
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