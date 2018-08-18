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Венло - Аякс

18.08.2018, Суббота, 19:30 мск Венло, стадион Де Кул Голландия. Эредивизие, 2 тур Венло - Аякс
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
32 тур
19 апреля, четверг 21:45 Аякс 4:1 Венло
3 тур
27 августа, воскресенье 15:30 Венло 0:2 Аякс
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
21 тур
3 февраля, воскресенье 17:30 Венло 0:3 Аякс
13 тур
17 ноября, суббота 22:45 Аякс 2:0 Венло
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
33 тур
2 мая, среда 22:00 Аякс 2:0 Венло
3 тур
21 августа, воскресенье 16:30 Венло 2:2 Аякс
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
24 тур
20 февраля, воскресенье 16:30 Аякс 1:0 Венло
16 тур
28 ноября, воскресенье 16:30 Венло 0:2 Аякс
Чемпионат Голландии (2009/2010)
31 тур
11 апреля, воскресенье 16:30 Аякс 7:0 Венло
7 тур
20 сентября, воскресенье 16:30 Венло 0:4 Аякс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аякс 34 28 2 4 119:32 +87 86
2. ПСВ 34 26 5 3 98:26 +72 83
3. Фейеноорд 34 20 5 9 75:41 +34 65
4. Алкмаар 34 17 7 10 64:43 +21 58
5. Витесс 34 14 11 9 70:51 +19 53
6. Утрехт 34 15 8 11 60:51 +9 53
7. Хераклес 34 15 3 16 61:68 -7 48
8. Гронинген 34 13 6 15 39:41 -2 45
9. АДО Ден Хааг 34 12 9 13 58:63 -5 45
10. Виллем II 34 13 5 16 58:72 -14 44
11. Херенвен 34 10 11 13 64:73 -9 41
12. Венло 34 11 8 15 47:63 -16 41
13. Зволле 34 11 6 17 44:57 -13 39
14. Эммен 34 10 8 16 41:72 -31 38
15. Фортуна Сд 34 9 7 18 50:80 -30 34
16. Экселсиор 34 9 6 19 46:79 -33 33
17. Де Графсхап 34 8 5 21 38:75 -37 29
18. НАК Бреда 34 5 8 21 29:74 -45 23
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