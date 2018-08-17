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Гронинген - Виллем II

17.08.2018, Пятница, 21:00 мск Гронинген, стадион Евроборг Голландия. Эредивизие, 2 тур Гронинген - Виллем II
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
19 тур
21 января, воскресенье 16:30 Виллем II 1:1 Гронинген
9 тур
20 октября, пятница 21:00 Гронинген 0:1 Виллем II
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
27 тур
18 марта, суббота 20:30 Гронинген 1:1 Виллем II
11 тур
29 октября, суббота 19:30 Виллем II 2:1 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
20 тур
26 января, вторник 20:30 Виллем II 1:1 Гронинген
9 тур
17 октября, суббота 19:30 Гронинген 2:1 Виллем II
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
31 тур
18 апреля, суббота 21:45 Виллем II 1:4 Гронинген
7 тур
28 сентября, воскресенье 16:30 Гронинген 1:0 Виллем II
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
28 тур
30 марта, суббота 22:45 Виллем II 1:2 Гронинген
2 тур
19 августа, воскресенье 14:30 Гронинген 1:1 Виллем II
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
22 тур
6 февраля, воскресенье 16:30 Гронинген 7:1 Виллем II
4 тур
27 августа, пятница 22:45 Виллем II 0:3 Гронинген
Чемпионат Голландии (2009/2010)
31 тур
11 апреля, воскресенье 16:30 Гронинген 4:0 Виллем II
7 тур
18 сентября, пятница 22:45 Виллем II 2:1 Гронинген
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аякс 34 28 2 4 119:32 +87 86
2. ПСВ 34 26 5 3 98:26 +72 83
3. Фейеноорд 34 20 5 9 75:41 +34 65
4. Алкмаар 34 17 7 10 64:43 +21 58
5. Витесс 34 14 11 9 70:51 +19 53
6. Утрехт 34 15 8 11 60:51 +9 53
7. Хераклес 34 15 3 16 61:68 -7 48
8. Гронинген 34 13 6 15 39:41 -2 45
9. АДО Ден Хааг 34 12 9 13 58:63 -5 45
10. Виллем II 34 13 5 16 58:72 -14 44
11. Херенвен 34 10 11 13 64:73 -9 41
12. Венло 34 11 8 15 47:63 -16 41
13. Зволле 34 11 6 17 44:57 -13 39
14. Эммен 34 10 8 16 41:72 -31 38
15. Фортуна Сд 34 9 7 18 50:80 -30 34
16. Экселсиор 34 9 6 19 46:79 -33 33
17. Де Графсхап 34 8 5 21 38:75 -37 29
18. НАК Бреда 34 5 8 21 29:74 -45 23
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