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Хорсенс - Ольборг

20.08.2018, Понедельник, 20:00 мск Хорсенс, стадион Каса Арена Дания. Суперлига, 6 тур Хорсенс - Ольборг
Дания. Плей-офф (2017/2018), группа A
7 тур
4 мая, пятница 20:00 Хорсенс 2:1 Ольборг
3 тур
15 апреля, воскресенье 15:00 Ольборг 2:0 Хорсенс
Дания. Суперлига (2017/2018)
24 тур
5 марта, понедельник 20:00 Ольборг 1:1 Хорсенс
6 тур
18 августа, пятница 19:00 Хорсенс 0:0 Ольборг
Дания. Суперлига (2016/2017)
21 тур
9 декабря, пятница 20:00 Хорсенс 3:0 Ольборг
1 тур
17 июля, воскресенье 17:00 Ольборг 1:1 Хорсенс
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
24 тур
28 марта, четверг 18:00 Хорсенс 2:2 Ольборг
17 тур
18 ноября, воскресенье 17:00 Ольборг 2:0 Хорсенс
5 тур
12 августа, воскресенье 17:00 Хорсенс 1:4 Ольборг
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
23 тур
31 марта, суббота 19:00 Хорсенс 1:0 Ольборг
15 тур
5 ноября, суббота 20:00 Ольборг 2:0 Хорсенс
4 тур
6 августа, суббота 21:05 Хорсенс 3:3 Ольборг
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
24 тур
10 апреля, воскресенье 16:00 Ольборг 0:0 Хорсенс
18 тур
29 ноября, понедельник 21:00 Хорсенс 0:0 Ольборг
8 тур
12 сентября, воскресенье 16:00 Ольборг 2:3 Хорсенс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 26 19 4 3 65:23 +42 61
2. Мидтьюлланд 26 18 6 2 62:26 +36 60
3. Оденсе 26 12 6 8 35:31 +4 42
4. Брондбю 26 11 6 9 44:39 +5 39
5. Эсбьерг 26 11 5 10 32:35 -3 38
6. Нордшелланд 26 9 9 8 42:39 +3 36
7. Ольборг 26 9 9 8 38:35 +3 36
8. Рандерс 26 9 7 10 29:34 -5 34
9. Орхус 26 7 10 9 31:34 -3 31
10. Хорсенс 26 8 7 11 31:45 -14 31
11. Сендерийск 26 7 7 12 30:37 -7 28
12. Хобро 26 5 6 15 22:45 -23 21
13. Вендсюссель 26 4 8 14 23:41 -18 20
14. Вайле 26 4 8 14 22:42 -20 20
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