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Брондбю - Эсбьерг

19.08.2018, Воскресенье, 19:00 мск Брённбю, стадион Брондбю Дания. Суперлига, 6 тур Брондбю - Эсбьерг
Дания. Суперлига (2016/2017)
20 тур
4 декабря, воскресенье 18:00 Эсбьерг 1:1 Брондбю
1 тур
17 июля, воскресенье 19:00 Брондбю 4:0 Эсбьерг
Дания. Суперлига (2015/2016)
30 тур
16 мая, понедельник 19:00 Эсбьерг 2:3 Брондбю
22 тур
20 марта, воскресенье 20:00 Брондбю 0:0 Эсбьерг
11 тур
4 октября, воскресенье 19:00 Брондбю 1:1 Эсбьерг
Дания. Суперлига (2014/2015)
33 тур
7 июня, воскресенье 17:00 Брондбю 0:1 Эсбьерг
12 тур
26 октября, воскресенье 20:00 Эсбьерг 0:0 Брондбю
9 тур
28 сентября, воскресенье 21:00 Эсбьерг 2:2 Брондбю
Дания. Суперлига (2013/2014)
25 тур
6 апреля, воскресенье 21:30 Брондбю 1:0 Эсбьерг
22 тур
16 марта, воскресенье 22:00 Эсбьерг 0:0 Брондбю
3 тур
4 августа, воскресенье 21:00 Брондбю 0:2 Эсбьерг
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
24 тур
29 марта, пятница 20:00 Эсбьерг 1:0 Брондбю
17 тур
18 ноября, воскресенье 20:00 Брондбю 2:2 Эсбьерг
7 тур
26 августа, воскресенье 21:00 Брондбю 1:1 Эсбьерг
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
26 тур
21 апреля, четверг 20:00 Брондбю 3:0 Эсбьерг
14 тур
31 октября, воскресенье 20:00 Эсбьерг 1:2 Брондбю
5 тур
15 августа, воскресенье 20:00 Брондбю 1:1 Эсбьерг
Чемпионат Дании (2009/2010)
29 тур
25 апреля, воскресенье 20:00 Эсбьерг 1:1 Брондбю
15 тур
8 ноября, воскресенье 18:00 Брондбю 2:4 Эсбьерг
2 тур
26 июля, воскресенье 20:00 Эсбьерг 2:1 Брондбю
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 26 19 4 3 65:23 +42 61
2. Мидтьюлланд 26 18 6 2 62:26 +36 60
3. Оденсе 26 12 6 8 35:31 +4 42
4. Брондбю 26 11 6 9 44:39 +5 39
5. Эсбьерг 26 11 5 10 32:35 -3 38
6. Нордшелланд 26 9 9 8 42:39 +3 36
7. Ольборг 26 9 9 8 38:35 +3 36
8. Рандерс 26 9 7 10 29:34 -5 34
9. Орхус 26 7 10 9 31:34 -3 31
10. Хорсенс 26 8 7 11 31:45 -14 31
11. Сендерийск 26 7 7 12 30:37 -7 28
12. Хобро 26 5 6 15 22:45 -23 21
13. Вендсюссель 26 4 8 14 23:41 -18 20
14. Вайле 26 4 8 14 22:42 -20 20
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