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Орхус - Копенгаген

19.08.2018, Воскресенье, 17:00 мск Орхус, стадион НРГИ Парк Дания. Суперлига, 6 тур Орхус - Копенгаген
Дания. Плей-офф (2017/2018), группа A
Финал
25 мая, пятница 20:00 Копенгаген 4:1 Орхус
Дания. Суперлига (2017/2018)
24 тур
4 марта, воскресенье 18:00 Орхус 0:1 Копенгаген
13 тур
22 октября, воскресенье 19:00 Копенгаген 4:0 Орхус
Дания. Суперлига (2016/2017)
21 тур
11 декабря, воскресенье 18:00 Орхус 0:1 Копенгаген
11 тур
24 сентября, суббота 16:30 Копенгаген 2:0 Орхус
Дания. Суперлига (2015/2016)
33 тур
29 мая, воскресенье 18:00 Копенгаген 2:1 Орхус
20 тур
6 марта, воскресенье 20:00 Орхус 0:0 Копенгаген
6 тур
23 августа, воскресенье 19:00 Копенгаген 2:2 Орхус
Дания. Суперлига (2013/2014)
26 тур
13 апреля, воскресенье 19:00 Копенгаген 1:0 Орхус
19 тур
23 февраля, воскресенье 20:00 Орхус 1:1 Копенгаген
5 тур
18 августа, воскресенье 21:00 Копенгаген 1:1 Орхус
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
29 тур
28 апреля, воскресенье 21:00 Копенгаген 0:0 Орхус
15 тур
4 ноября, воскресенье 22:00 Орхус 0:2 Копенгаген
5 тур
12 августа, воскресенье 21:00 Копенгаген 3:0 Орхус
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
25 тур
9 апреля, понедельник 20:00 Орхус 0:0 Копенгаген
18 тур
4 декабря, воскресенье 21:00 Копенгаген 0:0 Орхус
11 тур
2 октября, воскресенье 20:00 Копенгаген 1:1 Орхус
Чемпионат Дании (2009/2010)
23 тур
28 марта, воскресенье 18:00 Орхус 0:0 Копенгаген
19 тур
7 марта, воскресенье 18:00 Копенгаген 5:0 Орхус
5 тур
15 августа, суббота 17:00 Копенгаген 0:1 Орхус
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 26 19 4 3 65:23 +42 61
2. Мидтьюлланд 26 18 6 2 62:26 +36 60
3. Оденсе 26 12 6 8 35:31 +4 42
4. Брондбю 26 11 6 9 44:39 +5 39
5. Эсбьерг 26 11 5 10 32:35 -3 38
6. Нордшелланд 26 9 9 8 42:39 +3 36
7. Ольборг 26 9 9 8 38:35 +3 36
8. Рандерс 26 9 7 10 29:34 -5 34
9. Орхус 26 7 10 9 31:34 -3 31
10. Хорсенс 26 8 7 11 31:45 -14 31
11. Сендерийск 26 7 7 12 30:37 -7 28
12. Хобро 26 5 6 15 22:45 -23 21
13. Вендсюссель 26 4 8 14 23:41 -18 20
14. Вайле 26 4 8 14 22:42 -20 20
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