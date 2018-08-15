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Сибирь-2 - Динамо

15.08.2018, Среда, 14:00 мск Новосибирск, стадион Спартак Россия. ПФЛ. Зона Восток, 3 тур Сибирь-2 - Динамо
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2015/2016)
26 тур
15 мая, воскресенье 14:00 Сибирь-2 1:2 Динамо
17 тур
9 октября, пятница 15:00 Сибирь-2 0:3 Динамо
3 тур
30 июля, четверг 13:00 Динамо 0:1 Сибирь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2014/2015)
22 тур
25 апреля, суббота 16:00 Сибирь-2 3:1 Динамо
20 тур
23 октября, четверг 14:00 Динамо 4:2 Сибирь-2
1 тур
19 июля, суббота 15:00 Сибирь-2 1:3 Динамо
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2012/2013)
30 тур
22 мая, среда 15:00 Сибирь-2 1:2 Динамо
18 тур
11 октября, четверг 15:00 Сибирь-2 2:0 Динамо
8 тур
20 августа, понедельник 15:30 Динамо 2:1 Сибирь-2
Россия. Кубок (2012/2013)
1/256 финала
11 июля, среда 15:30 Динамо 4:0 Сибирь-2
Россия. Второй Дивизион. Зона Восток (2011/2012)
34 тур
22 октября, суббота 12:00 Динамо 1:1 Сибирь-2
23 тур
28 августа, воскресенье 12:00 Сибирь-2 2:2 Динамо
6 тур
18 мая, среда 00:00 Динамо 5:0 Сибирь-2
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сахалин 20 14 5 1 41:15 +26 47
2. Иртыш 20 14 3 3 38:12 +26 45
3. Зенит Ир 20 7 7 6 21:20 +1 28
4. Динамо Брл 20 4 8 8 20:27 -7 20
5. Чита 20 3 5 12 19:34 -15 14
6. Сибирь-2 20 3 2 15 16:47 -31 11
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