Сибирь-2 - Динамо

|26 тур
|15 мая, воскресенье
|14:00
|Сибирь-2
|1:2
|Динамо
|17 тур
|9 октября, пятница
|15:00
|Сибирь-2
|0:3
|Динамо
|3 тур
|30 июля, четверг
|13:00
|Динамо
|0:1
|Сибирь-2
|26 тур
|15 мая, воскресенье
|14:00
|Сибирь-2
|1:2
|Динамо
|17 тур
|9 октября, пятница
|15:00
|Сибирь-2
|0:3
|Динамо
|3 тур
|30 июля, четверг
|13:00
|Динамо
|0:1
|Сибирь-2
|22 тур
|25 апреля, суббота
|16:00
|Сибирь-2
|3:1
|Динамо
|20 тур
|23 октября, четверг
|14:00
|Динамо
|4:2
|Сибирь-2
|1 тур
|19 июля, суббота
|15:00
|Сибирь-2
|1:3
|Динамо
|30 тур
|22 мая, среда
|15:00
|Сибирь-2
|1:2
|Динамо
|18 тур
|11 октября, четверг
|15:00
|Сибирь-2
|2:0
|Динамо
|8 тур
|20 августа, понедельник
|15:30
|Динамо
|2:1
|Сибирь-2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Сахалин
|20
|14
|5
|1
|41:15
|+26
|47
|2.
|Иртыш
|20
|14
|3
|3
|38:12
|+26
|45
|3.
|Зенит Ир
|20
|7
|7
|6
|21:20
|+1
|28
|4.
|Динамо Брл
|20
|4
|8
|8
|20:27
|-7
|20
|5.
|Чита
|20
|3
|5
|12
|19:34
|-15
|14
|6.
|Сибирь-2
|20
|3
|2
|15
|16:47
|-31
|11