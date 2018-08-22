Тюмень - Сибирь

|7 тур
|18 августа, суббота
|15:00
|Тюмень
|0:0
|Сибирь
|34 тур
|21 апреля, суббота
|13:00
|Сибирь
|0:2
|Тюмень
|16 тур
|30 сентября, суббота
|15:00
|Тюмень
|0:0
|Сибирь
|30 тур
|8 апреля, суббота
|13:00
|Сибирь
|1:2
|Тюмень
|12 тур
|10 сентября, суббота
|12:30
|Тюмень
|3:1
|Сибирь
|21 тур
|15 ноября, воскресенье
|12:00
|Сибирь
|1:4
|Тюмень
|3 тур
|20 июля, понедельник
|17:00
|Тюмень
|0:1
|Сибирь
|29 тур
|25 апреля, суббота
|12:00
|Сибирь
|1:0
|Тюмень
|13 тур
|5 октября, воскресенье
|15:00
|Тюмень
|4:1
|Сибирь