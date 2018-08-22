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Тюмень - Сибирь

22.08.2018, Среда, 17:00 мск Тюмень, стадион Геолог Россия. Кубок, 1/32 финала Тюмень - Сибирь
Россия. ФНЛ (2018/2019)
7 тур
18 августа, суббота 15:00 Тюмень 0:0 Сибирь
Россия. ФНЛ (2017/2018)
34 тур
21 апреля, суббота 13:00 Сибирь 0:2 Тюмень
16 тур
30 сентября, суббота 15:00 Тюмень 0:0 Сибирь
Россия. Кубок (2017/2018)
1/32 финала
23 августа, среда 17:00 Тюмень 2:1 Сибирь
Россия. ФНЛ (2016/2017)
30 тур
8 апреля, суббота 13:00 Сибирь 1:2 Тюмень
12 тур
10 сентября, суббота 12:30 Тюмень 3:1 Сибирь
Россия. Кубок (2016/2017)
1/32 финала
24 августа, среда 11:00 Тюмень 0:1 Сибирь
Россия. ФНЛ (2015/2016)
21 тур
15 ноября, воскресенье 12:00 Сибирь 1:4 Тюмень
3 тур
20 июля, понедельник 17:00 Тюмень 0:1 Сибирь
Россия. ФНЛ (2014/2015)
29 тур
25 апреля, суббота 12:00 Сибирь 1:0 Тюмень
13 тур
5 октября, воскресенье 15:00 Тюмень 4:1 Сибирь
Россия. Кубок ФНЛ 2015
Плей-офф, Матч за 3-е место
23 февраля, понедельник 17:15 Сибирь 2:2
(3:4)п		 Тюмень
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