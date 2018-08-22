Торпедо - Шинник

|Групповой этап, 3 тур
|17 февраля, понедельник
|13:00
|Шинник
|1:2
|Торпедо
|23 тур
|10 ноября, воскресенье
|15:00
|Торпедо
|1:0
|Шинник
|5 тур
|28 июля, воскресенье
|18:00
|Шинник
|2:1
|Торпедо
|21 тур
|12 ноября, понедельник
|18:30
|Шинник
|3:2
|Торпедо
|5 тур
|6 августа, понедельник
|19:00
|Торпедо
|1:0
|Шинник
|Второй этап, 50 тур
|3 мая, четверг
|18:30
|Шинник
|1:0
|Торпедо
|Второй этап, 43 тур
|31 марта, суббота
|13:00
|Торпедо
|1:1
|Шинник
|Второй этап, 23 тур
|22 августа, понедельник
|18:30
|Шинник
|0:4
|Торпедо
|Второй этап, 4 тур
|18 апреля, понедельник
|19:00
|Торпедо
|1:0
|Шинник
|30 тур
|25 ноября, суббота
|00:00
|Торпедо
|1:1
|Шинник
|15 тур
|13 августа, воскресенье
|00:00
|Шинник
|1:1
|Торпедо
|21 тур
|29 августа, воскресенье
|00:00
|Шинник
|3:1
|Торпедо
|11 тур
|15 мая, суббота
|00:00
|Торпедо
|2:0
|Шинник
|22 тур
|24 августа, воскресенье
|00:00
|Торпедо
|1:1
|Шинник
|11 тур
|31 мая, суббота
|00:00
|Шинник
|1:1
|Торпедо
|19 тур
|10 августа, суббота
|00:00
|Торпедо
|2:0
|Шинник
|12 тур
|13 мая, понедельник
|00:00
|Шинник
|2:1
|Торпедо