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Материалы

Торпедо - Шинник

22.08.2018, Среда, 19:30 мск Москва, стадион академии "Спартак" Россия. Кубок, 1/32 финала Торпедо - Шинник
Россия. Кубок ФНЛ 2014, группа B
Групповой этап, 3 тур
17 февраля, понедельник 13:00 Шинник 1:2 Торпедо
Россия. ФНЛ (2013/2014)
23 тур
10 ноября, воскресенье 15:00 Торпедо 1:0 Шинник
5 тур
28 июля, воскресенье 18:00 Шинник 2:1 Торпедо
Россия. ФНЛ (2012/2013)
21 тур
12 ноября, понедельник 18:30 Шинник 3:2 Торпедо
5 тур
6 августа, понедельник 19:00 Торпедо 1:0 Шинник
Россия. ФНЛ (2011/2012), группа A
Второй этап, 50 тур
3 мая, четверг 18:30 Шинник 1:0 Торпедо
Второй этап, 43 тур
31 марта, суббота 13:00 Торпедо 1:1 Шинник
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 23 тур
22 августа, понедельник 18:30 Шинник 0:4 Торпедо
Второй этап, 4 тур
18 апреля, понедельник 19:00 Торпедо 1:0 Шинник
Россия. Премьер-лига 2006
30 тур
25 ноября, суббота 00:00 Торпедо 1:1 Шинник
15 тур
13 августа, воскресенье 00:00 Шинник 1:1 Торпедо
Россия. Премьер-лига 2005
25 тур
1 октября, суббота 16:00 Шинник 1:3 Торпедо
10 тур
28 мая, суббота 17:00 Торпедо 0:0 Шинник
Россия. Премьер-лига 2004
21 тур
29 августа, воскресенье 00:00 Шинник 3:1 Торпедо
11 тур
15 мая, суббота 00:00 Торпедо 2:0 Шинник
Россия. Премьер-лига 2003
22 тур
24 августа, воскресенье 00:00 Торпедо 1:1 Шинник
11 тур
31 мая, суббота 00:00 Шинник 1:1 Торпедо
Россия. Премьер-лига 2002
19 тур
10 августа, суббота 00:00 Торпедо 2:0 Шинник
12 тур
13 мая, понедельник 00:00 Шинник 2:1 Торпедо
Чемпионат России 1999
21 тур
21 августа, суббота 00:00 Шинник 1:0 Торпедо
7 тур
15 мая, суббота 00:00 Торпедо 0:0 Шинник
Чемпионат России 1998
16 тур
15 июля, среда 00:00 Торпедо 0:1 Шинник
1 тур
28 марта, суббота 00:00 Шинник 1:0 Торпедо
Чемпионат России 1997
18 тур
16 июля, среда 00:00 Торпедо 1:2 Шинник
1 тур
17 марта, понедельник 00:00 Шинник 1:3 Торпедо
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 12 тур
2 июля, четверг 00:00 Торпедо 1:0 Шинник
Первый этап, 3 тур
8 апреля, среда 00:00 Шинник 0:2 Торпедо
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