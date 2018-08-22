Нефтехимик - Мордовия

|14 тур
|14 октября, суббота
|16:00
|Мордовия
|0:0
|Нефтехимик
|2 тур
|27 июля, четверг
|18:00
|Нефтехимик
|1:1
|Мордовия
|14 тур
|14 октября, суббота
|16:00
|Мордовия
|0:0
|Нефтехимик
|2 тур
|27 июля, четверг
|18:00
|Нефтехимик
|1:1
|Мордовия
|26 тур
|12 марта, воскресенье
|17:00
|Мордовия
|1:0
|Нефтехимик
|8 тур
|17 августа, среда
|18:00
|Нефтехимик
|1:0
|Мордовия
|29 тур
|30 марта, воскресенье
|16:00
|Мордовия
|2:2
|Нефтехимик
|11 тур
|28 августа, среда
|18:00
|Нефтехимик
|0:1
|Мордовия
|23 тур
|7 сентября, понедельник
|18:00
|Мордовия
|8:2
|Нефтехимик
|7 тур
|30 мая, суббота
|17:00
|Нефтехимик
|0:0
|Мордовия