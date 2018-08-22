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Нефтехимик - Мордовия

22.08.2018, Среда, 18:00 мск Нижнекамск, стадион Нефтехимик Россия. Кубок, 1/32 финала Нефтехимик - Мордовия
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2017/2018)
14 тур
14 октября, суббота 16:00 Мордовия 0:0 Нефтехимик
2 тур
27 июля, четверг 18:00 Нефтехимик 1:1 Мордовия
Россия. ФНЛ (2016/2017)
26 тур
12 марта, воскресенье 17:00 Мордовия 1:0 Нефтехимик
8 тур
17 августа, среда 18:00 Нефтехимик 1:0 Мордовия
Россия. ФНЛ (2013/2014)
29 тур
30 марта, воскресенье 16:00 Мордовия 2:2 Нефтехимик
11 тур
28 августа, среда 18:00 Нефтехимик 0:1 Мордовия
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2009
23 тур
7 сентября, понедельник 18:00 Мордовия 8:2 Нефтехимик
7 тур
30 мая, суббота 17:00 Нефтехимик 0:0 Мордовия
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