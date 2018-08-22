Луч - СКА-Хабаровск

|35 тур
|6 мая, суббота
|10:30
|Луч
|0:2
|СКА-Хабаровск
|17 тур
|15 октября, суббота
|09:00
|СКА-Хабаровск
|0:1
|Луч
|35 тур
|6 мая, суббота
|10:30
|Луч
|0:2
|СКА-Хабаровск
|17 тур
|15 октября, суббота
|09:00
|СКА-Хабаровск
|0:1
|Луч
|38 тур
|21 мая, суббота
|13:00
|СКА-Хабаровск
|2:0
|Луч
|1 тур
|11 июля, суббота
|11:00
|Луч
|1:0
|СКА-Хабаровск
|34 тур
|30 мая, суббота
|14:00
|СКА-Хабаровск
|0:0
|Луч
|1 тур
|6 июля, воскресенье
|11:00
|Луч
|1:1
|СКА-Хабаровск
|37 тур
|11 мая, воскресенье
|08:00
|СКА-Хабаровск
|1:1
|Луч
|19 тур
|18 октября, пятница
|12:00
|Луч
|1:0
|СКА-Хабаровск
|1/8 финала
|28 ноября, четверг
|09:00
|Луч
|3:2
|СКА-Хабаровск
|Второй этап, 39 тур
|26 марта, понедельник
|11:30
|Луч
|1:2
|СКА-Хабаровск
|Второй этап, 26 тур
|6 сентября, вторник
|12:00
|СКА-Хабаровск
|0:5
|Луч
|Второй этап, 19 тур
|11 июля, понедельник
|12:00
|Луч
|2:0
|СКА-Хабаровск
|22 тур
|2 августа, понедельник
|12:00
|Луч
|0:0
|СКА-Хабаровск
|1 тур
|27 марта, суббота
|16:00
|СКА-Хабаровск
|0:0
|Луч
|25 тур
|17 августа, понедельник
|12:00
|СКА-Хабаровск
|0:0
|Луч
|6 тур
|22 апреля, среда
|12:00
|Луч
|2:2
|СКА-Хабаровск
|1/8 финала
|5 августа, среда
|12:00
|Луч
|2:1
|СКА-Хабаровск