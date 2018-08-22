Введите ваш ник на сайте
Материалы

Луч - СКА-Хабаровск

22.08.2018, Среда, 12:00 мск Владивосток, стадион Динамо Россия. Кубок, 1/32 финала Луч - СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ (2016/2017)
35 тур
6 мая, суббота 10:30 Луч 0:2 СКА-Хабаровск
17 тур
15 октября, суббота 09:00 СКА-Хабаровск 0:1 Луч
Россия. ФНЛ (2015/2016)
38 тур
21 мая, суббота 13:00 СКА-Хабаровск 2:0 Луч
1 тур
11 июля, суббота 11:00 Луч 1:0 СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ (2014/2015)
34 тур
30 мая, суббота 14:00 СКА-Хабаровск 0:0 Луч
1 тур
6 июля, воскресенье 11:00 Луч 1:1 СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ (2013/2014)
37 тур
11 мая, воскресенье 08:00 СКА-Хабаровск 1:1 Луч
19 тур
18 октября, пятница 12:00 Луч 1:0 СКА-Хабаровск
Россия. Кубок (2013/2014)
1/8 финала
28 ноября, четверг 09:00 Луч 3:2 СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ (2011/2012), группа B
Второй этап, 39 тур
26 марта, понедельник 11:30 Луч 1:2 СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 26 тур
6 сентября, вторник 12:00 СКА-Хабаровск 0:5 Луч
Второй этап, 19 тур
11 июля, понедельник 12:00 Луч 2:0 СКА-Хабаровск
Россия. Первый дивизион 2010
22 тур
2 августа, понедельник 12:00 Луч 0:0 СКА-Хабаровск
1 тур
27 марта, суббота 16:00 СКА-Хабаровск 0:0 Луч
Россия. Первый дивизион 2009
25 тур
17 августа, понедельник 12:00 СКА-Хабаровск 0:0 Луч
6 тур
22 апреля, среда 12:00 Луч 2:2 СКА-Хабаровск
Россия. Кубок (2009/2010)
1/8 финала
5 августа, среда 12:00 Луч 2:1 СКА-Хабаровск
...
  • Читайте нас: 