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Знамя Труда - Балтика

22.08.2018, Среда, 17:00 мск Орехово-Зуево, стадион Знамя Труда Россия. Кубок, 1/32 финала Знамя Труда - Балтика
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