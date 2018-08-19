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Материалы

Сиэтл - Лос-Анджелес Гэлакси

18.08.2018, Суббота, 23:00 мск Сиэтл, стадион Сенчури Линк Филд США. МЛС Сиэтл - Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2017

11 сентября, понедельник 04:00 Сиэтл 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси

30 июля, воскресенье 05:00 Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Сиэтл

23 апреля, воскресенье 23:00 Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Сиэтл
США. МЛС 2016

25 сентября, воскресенье 23:00 Лос-Анджелес Гэлакси 2:4 Сиэтл

31 июля, воскресенье 23:00 Сиэтл 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси

9 июля, суббота 22:00 Сиэтл 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2015
1/8 финала
29 октября, четверг 05:00 Сиэтл 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси

5 октября, понедельник 04:30 Сиэтл 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси

9 августа, воскресенье 23:00 Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Сиэтл
США. МЛС 2015, группа Западная конференция

13 апреля, понедельник 02:00 Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сиэтл
США. МЛС 2014
Плей-офф, 1/2 финала
ответный матч		 1 декабря, понедельник 05:00 Сиэтл 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2014
Плей-офф, 1/2 финала
первый матч		 24 ноября, понедельник 01:00 Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сиэтл
США. МЛС 2014

25 октября, суббота 22:30 Сиэтл 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси

20 октября, понедельник 04:30 Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сиэтл

29 июля, вторник 06:00 Сиэтл 0:3 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2013

28 октября, понедельник 05:00 Сиэтл 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси

22 сентября, воскресенье 06:30 Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сиэтл

27 мая, понедельник 07:00 Лос-Анджелес Гэлакси 4:0 Сиэтл
США. МЛС 2012
Плей-офф, 1/2 финала
ответный матч		 19 ноября, понедельник 06:00 Сиэтл 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2012
Плей-офф, 1/2 финала
первый матч		 12 ноября, понедельник 06:00 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сиэтл
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
29 октября, понедельник 04:00 Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сиэтл
Регулярный чемпионат,
6 августа, понедельник 05:00 Сиэтл 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси
Регулярный чемпионат,
3 мая, четверг 00:00 Сиэтл 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2011

5 июля, вторник 00:00 Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Сиэтл

16 марта, среда 00:00 Сиэтл 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2010
Плейофф, 1/4 финала
ответный матч		 8 ноября, понедельник 05:00 Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Сиэтл
США. МЛС 2010
Плейофф, 1/4 финала
первый матч		 1 ноября, понедельник 00:00 Сиэтл 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2010

5 июля, понедельник 00:00 Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Сиэтл

8 мая, суббота 00:00 Сиэтл 0:4 Лос-Анджелес Гэлакси
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нью-Йорк Ред Буллз 34 22 5 7 62:33 +29 71
2. Атланта Юнайтед 34 21 6 7 70:44 +26 69
3. Cпортинг КС 34 18 8 8 65:40 +25 62
4. Сиэтл 34 18 5 11 52:37 +15 59
5. Даллас 34 16 9 9 52:44 +8 57
6. Лос-Анджелес 33 16 8 9 68:52 +16 56
7. Нью-Йорк Сити 34 16 8 10 59:45 +14 56
8. Портленд 33 15 8 10 54:48 +6 53
9. Ди Си Юнайтед 34 14 9 11 60:50 +10 51
10. Коламбус 34 14 9 11 43:45 -2 51
11. Филадельфия 34 15 5 14 49:50 -1 50
12. Реал Солт-Лейк 34 14 7 13 55:58 -3 49
13. Лос-Анджелес Гэлакси 34 13 9 12 66:64 +2 48
14. Ванкувер Уайткепс 34 13 8 13 54:67 -13 47
15. Монреаль Импакт 34 14 4 16 47:53 -6 46
16. Нью-Инглэнд 34 10 11 13 49:55 -6 41
17. Динамо Хью 34 10 8 16 58:58 0 38
18. Торонто 34 10 6 18 59:64 -5 36
19. Миннесота Юнайтед 34 11 3 20 49:71 -22 36
20. Чикаго Файр 34 8 8 18 48:61 -13 32
21. Колорадо 34 8 7 19 36:63 -27 31
22. Орландо Сити 34 8 4 22 43:74 -31 28
23. Сан-Хосе 34 4 9 21 49:71 -22 21
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