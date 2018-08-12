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Эмполи - Циттаделла

12.08.2018, Воскресенье, 21:30 мск Эмполи, стадион Карло Кастеллани Италия. Кубок, 1/32 финала Эмполи - Циттаделла
Италия. Кубок (2008/2009)
3 раунд
23 августа, суббота 19:30 Циттаделла 0:1 Эмполи
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