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Сассуоло - Тернана

12.08.2018, Воскресенье, 21:30 мск Реджо Эмилия, стадион Читта дель Триколоре Италия. Кубок, 1/32 финала Сассуоло - Тернана
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